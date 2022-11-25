VW’nin 2019’da 2,6 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı, bu alanda çalışan ABD merkezli bir girişim olan Argo’nun kapanmasına rağmen Volkswagen CEO’su Thomas Schafer’in sürücüsüz otomobiller hakkında söyleyecek bazı büyük sözleri var.

Schafer, VW’nin Çin’deki yazılım bölümü Cariad ve diğer her yerde Bosch’un yanı sıra ticari araçlar bölümünün liderliğini üstlendiği otonom araçlarda her şeyi içerdiğini söylüyor. Kendi kendine giden otomobiller, Schafer’in vizyonunda 2030 yılına kadar ana akım haline gelecek ve bazı yerlerde daha da erken olacak. Şirketin hedefi, 2025’te Almanya’nın Hamburg kentindeki Moia araç çağırma hizmeti aracılığıyla otonom ID.Buzzes’a sahip olmak.

Testler hem Hamburg’da hem de Münih’te halihazırda yapılıyor, ancak “arabanın maliyeti hala fahiş, çünkü çok azı üretiliyor. Ülkeden ülkeye tamamen farklı”, diyor Schafer. Bu da sürücüsüz arabaların neden en azından onun görüşüne göre henüz bir şey haline gelmediğini açıklıyor.

Sözlerine şöyle devam etti: “Göründüğü kadar önemsiz değil. Mevzuat, kamera sistemleri, çipler, enerji tüketimi ve hız. Araba var olan en büyük veri toplama cihazı olacak. Gerçekten karmaşık”.

Son olarak Schafer şunları söyledi: “Amacımız, müşterilerimize mümkün olan en erken zamanda en güçlü işlevleri sunmak ve geliştirmemizi mümkün olduğunca uygun maliyetli bir şekilde kurmak. Otonom sürüşe odaklanmalıyız. Kazananın hepsini aldığını söyleyemem ama erkenden oynamanız gereken bir oyun.

VW’nin sözleri kesinlikle büyük ve hissedarlara, buradaki inanılmaz kâr etme fırsatının farkında olduğunu ve bundan tam olarak yararlanmayı planladığını, ancak sözlerin gerçeğe ne kadar iyi tercüme edileceğini görmek için bekliyor. Yapabileceğimiz tek şey, sekiz yıl beklemek ve her şeyin VW CEO’sunun şu anda tasavvur ettiği şekilde olup olmadığını görmek.