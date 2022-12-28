VW, 3 Ocak tarihinde yapılacak olan CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) etkinliğinde yeni bir elektrikli araç tanıtacağını açıkladı. VW aracın ismi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz haftalarda C sedan olan Jetta ve D sedan olan Passat’ın üretiminin durdurulduğunu düşünecek olursak bu araç üretimi durdurulan iki araçtan birisinin yerini dolduracak.

VW, 2008 yılında ID Vizzion Concept isimli elektrikli araba konseptini tanıtmıştı. Bu araç karşımıza ID.Aero olarak çıktı.

Alman otomobil devi yaptığı açıklamada yeni elektrikli aracının “kamufle edilmiş bir versiyonunu” sergileyeceğini söyledi. Bu yeni araç hakkında hiç sızıntı yok. Bundan mütevellit aracın CES’te tanıtılmasını bekleyeceğiz.