VPN nedir? En iyi ücretsiz VPN servisleri nelerdir?

VPN, günümüzde internetteki yasaklar ve sansürlerin çevresinden dolanmak için veya gizliliğin sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi konumunda. Bir çok insan erişim sağlamak istedikleri sitelere güvenli ve gizli olarak girebilmek için de çeşitli VPN servisleri kullanıyor. Bazıları ücretli bazıları da ücretsiz olarak çeşitli uygulamalar farklı hizmetler sunuyor. Peki VPN nedir ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz VPN servisleri nelerdir?

VPN nedir?

VPN (Virtual private network) veya türkçe ismiyle sanal özel ağ, size internette gezerken farklı bir ağdan bağlanıyormuşsunuz gibi gösteren bir internet teknolojisidir. Örnek vermek gerekirse sizin ülkenizde ulaşmak istediğiniz bir internet sitesi yasaklanmış ise bir VPN servisi sizi başka bir ülkedeki başka bir ağ üzerinden sizin o internet sitesine erişmenizi sağlar veya site yasaklı olmasa bile internetteki anonim ve gizliliğinizi korumak adına normalde kullandığınızdan farklı bir ağ üzerinden internette gezinmek isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için de öncelikle bir VPN servisi edinmeniz gerekiyor.

VPN servisleri nelerdir?

VPN servisleri, hem ücretli hem de ücretsiz olarak bulunabiliyor. Ücretli olanlar da deneme sürümü veya daha kısıtlı seçenekler ile ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bir VPN servisi bir çok farklı ülkedeki sunucuları ile size hangi ülke üzerinden bağlanmak istediğinize ait seçenekler sunar. Ücretsiz kullandığınız sürümler de ise daha kısıtlı ülke seçeneklerine erişebilirsiniz veya deneme sürümünü kullanıyorsanız tüm ülkelere erişebiliyor olsanız da zaman olarak kısıtlanmış olabilirsiniz. Deneme sürümü veya normal olarak ücretsiz kullanabileceğiniz en iyi VPN servislerini de sizler için sıraladık.

OpenVPN

OpenVPN, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en önemli VPN servislerinden bir tanesi. Gelişmiş arayüzü ve detaylı ayar seçenekleri ile ne yaptığını bilen kullanıcılara mükemmel bir hizmet sunuyor. PC’de Windows, MacOS ve Linux sürümleri bulunan servisin, aynı zamanda mobilde Android ve IOS uygulamaları da bulunuyor.

ZenMate

ZenMate, en eski VPN servislerinden bir tanesi. Google Chrome tarayıcısına bir eklenti olarak kurabileceğiniz ZenMate, yeni kullanıcılara neredeyse hiç bir ayar yapmadan aşırı kolay bir kullanım imkanı sunuyor.

Opera VPN

Opera VPN, Opera internet tarayıcısının sunmuş olduğu VPN servisidir. Opera tarayıcısına bütünleşik olarak çalışır ve kullanıcılara ekstra hiç bir program veya eklenti kurmasını gerektirmez. Tarayıcı üzerinden tek bir tıklama ile açıp kapatabileceğiniz VPN servisi kolay bir kullanım sunuyor.

Touch VPN

Touch VPN, yine bir Google Chrome eklentisi olarak kullanabileceğiniz diğer bir VPN servisi. Anonimliğe önem veren bu servisi kullanmaya başlamak oldukça kolay. Yalnızca Chrome tarayıcınıza eklenti olarak kurduktan sonra hiç bir üyelik gerektirmeden bağlanılır ve istediğiniz ülkeyi seçtikten sonra bir tıklama ile çalışmaya başlar. Tamamen ücretsizdir.

ProtonVPN

ProtonVPN de gizlilik ve güvenilirlik konusunda öncü VPN servislerinden bir tanesi. Hem mobilde hem de pcde kullanılabilen servis ücretli ve ücretsiz olacak şekilde bir çok üyelik seçeneği sunuyor. Ücretsiz olarak da 3 farklı ülkedeki 23 farklı servera bağlanabilme imkanı tanıyor.