Volvo, Bu Yılın 3. Çeyreğinde % 77.5’lik Bir Kâr Elde Etti

Volvo, Çin’in güçlü pazarı sayesinde, üçüncü çeyrek işletme kazancında yüzde 77.5’lik kâr artışı elde ettiğini duyurdu.

Volvo‘nun Çin satışları 2017 yılının ilk dokuz ayında yüzde 29.9, Avrupa’daki ülkeler de ise yüzde 6.2 oranında arttı. Geçtiğimiz yıl, küresel perakende satışları yüzde 9.0 artışla 419.232 adetten 413.472 adede yükseldi.

Volvo CEO’su Håkan Samuelsson, “Net gelirdeki artış, tüm pazarlardaki olumlu satışların artmasına, yeni S ve V90′ın yanı sıra XC60 satışlarının da artması nedeniyle gelişmeye başladı” dedi. “Sonuç olarak, faaliyet kârı ve EBIT marjı da iyileşti. Sürdürülebilir kâr seviyelerini koruyarak tüm bölgelerde cazip bir model satışa sunarak, gerçek anlamda küresel bir şirket olma hedeflerimiz doğrultusunda ilerleme kaydetmiş olduk.” dedi.

Son olarak, İsveçli otomobil üreticisi 2017 satışlarının dördüncü yılında neler olacağına göz dikti.