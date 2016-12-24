Volkswagen, Ruanda’da Araç Kiralama İşine Giriyor

Dieselgate skandalından sonra oldukça zorlu günler geçiren Volkswagen, Dünya Ralli Şampiyonası’ndan çekileceğini açıklamıştı.

Volkswagen hem itibarını korumak hem de gelir elde etmek için Afrika’da araç kiralama işine giriyor. Ruanda’da araç kiralama servisi verecek olan şirket aynı zamanda bir de üretim tesisi kuracak. Şirket Ruanda’dan sonra Kenya’da da hizmet verecek.

Bu sene ile beraber artık araç kiralama sektörü haberleri alışılmış hale geldi. Şirket bu yılın başında Avrupa’da araç kiralama servisi verecek olan Gett isimli girişime 300 milyon dolar yatırım yapmıştı. Ruanda ve Kenya kulağa garip gelebilir ancak doğru bir seçim. Çünkü bu ülkelerde Uber ya da başka bir şirket henüz böyle bir servis sağlamıyor.

Şirket aynı zamanda Polo Vivo isimli elektrikli araç modellerini üretecek. Bu Kenya’da 1970’li yıllardan bu yana kurulan ilk üretim bandı olacak. Volkswagen önümüzdeki yıldan itibaren Cezayir’de de araç üretecek. Bu servislerin lüks ya da sürücüsüz araç servisi olacağına dair bir açıklama yapılmadı ancak şirketin bu sektöre de bir yerden el atacağına kesin gözle bakılıyor.