VW, hızlandırma stratejisini bir süre önce uygulamaya koydu ve şimdiden temettü ödüyor. Emisyonsuz araçlara odaklanma, artan üretim ve yeni “elektrikli yol haritası” satışları ve teslimatları artırıyor ve şirket büyük bir hedefe tam bir yıl erken ulaşmayı başardı.

Küresel tedarik zinciri kısıtlamalarına rağmen Volkswagen, müşterilerine 500.000 elektrikli otomobil teslim etmeyi başardı. Şirket, iki kısa yıl içinde gelecek yılın sonuna kadar elde etmeyi umduğu satışlara ulaştı.

Bu durum VW için çok olumlu, defterlerinde hala Volkswagen ID talebi olan 135.000’den fazla sipariş var. Şirket, elektrikli araca geçiş yol haritasını hızlandırıyor ve 2033 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

VW’nin iddialı planları, 2026 yılının son çeyreğinden önce on yeni elektrikli modelin piyasaya sürülmesini içeriyor. Şirket, 25.000 euronun altında bir elektrikli otomobil sunma sözünü yerine getiriyor ve Aero B, yeni bir amiral gemisi elektrikli araç olacak.

Sadece basın bültenini okursanız, neredeyse Volkswagen için geleceğin toz pembe olduğuna inanırsınız. Hatta şirket kendisini, yazılım entegrasyonu ve dijital müşteri deneyiminde “öncü” olarak tanımlıyor. Açıkçası, yazılımlarının ne kadar kötü olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok ve bu yazılım sorununun şirket için neden sürpriz olduğunu açıklıyor. Elektrikli Macan da dahil olmak üzere VW grubundaki pek çok model, yazılım geliştirme gecikmelerinden kötü şekilde etkileniyor. VW, rekabeti yakalamak ve yıllarca boşa harcanan zamanı telafi etmek umuduyla Horizon Robotics ile işbirliği yapıyor.

Yazılım bir yana, MEB platformu şirket için çok büyük bir avantaj. Esnek yapısı, hızlı ölçeklendirmeye ve birçok farklı elektrikli araba modelinde kullanıma olanak tanır. OTA güncellemeleri ile geleceğe hazır ve pil ve elektrik motoru teknolojisi geliştikçe platform da gelişecek.

İki yılda yarım milyon elektrikli araba bir başarıdır. Daha da önemlisi VW grubunun; küresel salgın, tedarik zinciri sorunları, çip kıtlığı, hammadde fiyat artışları, enflasyon ve makroekonomik gerileme gibi sıkıntılar mevcut iken bunu başarması.

Tüm bunlara rağmen şirket, üretimini artırmayı ve faaliyet gösterdiği hemen hemen her pazara yeni modeller sunmayı başardı. Ancak satışları yönlendiren müşteri talebi ve hala arabalarını bekleyen 135.000 müşteri ile VW’nin yapacak daha çok işi var.