Nesini Seviyorsunuz serisinden sonra konsepti değiştirdiğimiz seri Ne Önerirsiniz ‘in yeni konuğu Vodafone oluyor. Sizden gelen yorumlarla birlikte Vodafone’a olan önerilerinizi Eren ve Aydoğan değerlendiriyor.

Soru Başlıkları

00:00 Giriş

00:31 İnternet hızı yavaşlığı ve çekim gücündeki yetersizlik.

03:28 Evde Vodafone Net bulunuyor ve afedersiniz iğrenç düzeyde. Video kalitesini 720p’e aldığımda bile takılmalar yaşıyorum. Millet 1440p izliyor biz 720p izleyemiyoruz.

06:36 Vadafone çark hediyesinden yaralanmam için 28 gün içerisinde paket yüklememi istiyor bu ayrı bir saçmalık insanlara paket yükleterek çark çeviriyorlar bu durumu düzeltseler güzel olurdu.

08:51 Ev interneti anlamında geliştirilmesi gereken çok şey var, başta taahhüt ettiği upload hızları olmak üzere. Mobilde ise kesinti ve kopmalar çok fazla ama bence en acil olan müşteri hizmetlerine bağlanma süresi, evden çıkıp şubeye gitsem daha hızlı sonuç alırım.

12:31 Sınırsız tiktok paketi kontörlü hatlarda da olsun lütfen

14:34 Mobil alt yapıları berbat durumda şehir merkezinden biraz uzaklaştığın anda sorun yaşamaya başlıyorsun şehir merkezlerinde bile iyi olduğunu söyleyemem. Dünyanın en büyük operatörlerinden birisi olan Vodafone’u yatırıma davet ediyorum.

18:33 İletişim iznimi iletmeme ve telefonumu defalarca pazarlama iletişimi için sildirmeme rağmen SMS göndermeye devam ediyorlar. Web sitesinde en ufak bir şey yaparken GSM numarası isteyip SMS göndermeye devam ediyorlar. Bunları bırakmalarını öneriyorum.

21:10 Çarktan verdiği bedava internetin hızını yükseltsin yükseltmiyorsa hiç vermesin!!!

22:38 Almanya’daki gibi ucuza taksitli telefon kiralama.

25:51 Vodafone tüm Avrupa ve Amerikada belirli bir süre abonelik karşılığı, telefon hediye ediyor veya amiral gemisi dediğimiz telefonlara, abonelerine çok düşük aylık ödemelerle ve fiyatının çok altına veriyor, bilin bakalım Türkiye’de bunu neden yapmadı ve yapmıyor?

26:22 Pass paketleri şebekeyi çok zorluyor bunun sonucunda da diğer operatörlere göre download hızları düşük çıkıyor,akıllı kapsama teknolojisi yüzünden telefon sürekli baz istasyonu değiştiriyor ve de şarjı çabuk bitiriyor.

31:07 Herşeye yatırım yaptıkları gibi altyapı ve çekim gücü ne de yatırım yapsınlar. Kart ile kolay paket alırken bir kaç deneme de başarılı olunuyor, benim önerim ödeme sisteminde düzeltme yapsınlar.

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