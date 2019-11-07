Operatör Sohbetleri
Memnun Vodafone müşterisi neden Turkcell’e geçer? (Operator Sohbetleri)
Red 15 tarifesiyle Vodafone ile oldukça memnun olan Ferhat Ak’ın Turkcell’e ikna olma ve geçiş sürecini izliyoruz.
İlk olarak Vodafone Freezone, ardından Red 15 tarifesine geçen ve tarife ücretinden indirim dahi alan Ferhat, babasına gelen Turkcell saha ekibinden aldığı yeni tarife teklifi ile Turkcell’e geçti. Bu tarifenin detayları, fiyatı ve her iki operatör için Ferhat’ın düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Operatör Sohbetleri
Turkcell bu hukuksuzluğa dur de! (Operatör Sohbetleri)
Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu, Turkcell operatöründe ödenmemiş fatura nedeniyle bazı şeyler yaşayan Cem Kıvırcık oldu. Bakalım Cem Bey, konuyla ilgili bizlere neler anlatacak?
Operatör Sohbetleri
Vodafone memnuniyeti – Ferit Uysaler (Operatör Sohbetleri)
Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu Ferit Uysaler oldu. Uzun süredir Vodafone operatörünü kullanan Ferit, kullandığı paketi ve deneyimlerini anlattı.
Siz de Operatör Sohbetleri serimize konuk olmak için yildiray@emymedya.com adresine mail atabilirsiniz.
Operatör Sohbetleri
Türk Telekom’dan her yıl %40 indirim almak – Operatör Sohbetleri #7
Türk Telekom’dan her yıl %40 indirim alan Yasin Demir, Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuığu oldu.
Îlginizi çekebilir; Vodafone’dan Türk Telekom’a geçmek (Gökhan Akgök)
Türk Telekom’dan her yıl %40 indirim almak – Operatör Sohbetleri #7
Operatör sohbetlerine 2013 yılından bu yana Türk Telekom abonesi olarak gelen Yasin Demir, son üç yıldır faturasına %40 indirimi nasıl aldığını aktarıyor.