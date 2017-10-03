VLC’nin Android Uygulamasına Büyük Bir Güncelleme Geldi

VLC, Android cihazlar arasında en popüler medya oynatıcılarından bir tanesi ancak uygulama neredeyse bir yıldır hiç güncelleme almıyordu.

Bugün geliştiriciler yaptıkları açıklama ile VLC’e büyük bir güncelleme ile birçok yenilik getirdiklerini belirtti.

Uygulamaya gelen güncelleme ile beraber artık Android 8.0 Oreo güncellemesi ile gelen picture-in-picture özelliği geldi. Ayrıca yine Oreo sürümü ile gelen Android Auto özellikleri de uygulamaya eklendi.

Uygulamaya ayrıca 360 derecelik video desteği geldi. Güncelleme ile beraber kullanıcı arayüzü de materyal tasarıma döndü. Uygulama artık çok daha hızlı açılıyor.