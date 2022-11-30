Kısa bir süre önce, Vivo’nun” V2230A” model numarasına sahip orta sınıf bir telefonu, Çin’in TENAA yetkilisi tarafından onaylandı. Liste, telefonun tüm temel özelliklerini ortaya koyarken, nihai pazarlama adıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak yeni bir sızıntı, cihazın beklenen adını ortaya çıkardı.

Vivo, bu yıl Ağustos ayında Vivo Y35 isimli akıllı telefonunu tanıttı. 4G LTE özellikli telefon, Snapdragon 680 yonga seti ile donatılmış olarak geldi. Çinli bir ihbarcıya göre “V2230A”, Çin pazarında Vivo Y35 5G olarak adlandırılacak.

Vivo Y35 5G, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük üreten 6.51 inçlik bir LCD panele sahip olacak. 2,2 GHz hızında çalışan 5G özellikli bir yonga seti tarafından desteklenmektedir. Ne yazık ki, çipin adı hakkında bir bilgi yok. Cihazın Android 12 işletim sistemi ile gelmesi muhtemeldir.

Ön tarafta, Vivo Y35 5G, 5 MP kameraya sahip olacak. Cihazın arka panelinde 13 MP + 2 MP çift kamera kurulumu bulunacak. Güvenlik için, yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

TENAA listesi cihazın, 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB gibi RAM varyantlarında geleceğini ortaya koydu. Depolama konusunda ise 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB gibi seçenekler sunacak. 5.000 mAh batarya ile desteklenecek. Cihazın 3C listesine göre sadece 18W kablolu şarjı destekleyebilir. Cihaz, 164.05 x 75.6 x 8.15 mm ölçülerinde ve 186 gram ağırlığında olacak.