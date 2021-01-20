Vivo Y31 Snapdragon 662 ve 5000mAh pil ile tanıtıldı

Dün Hindistan için Y20G telefonunu tanıtan vivo firması Y serisine yeni bir telefon daha ekliyor ve ilk defa 2015’de 4.7inç’lik ekran ve tek arka kamerasıyla piyasaya sürülen Y31, bu sefer yenilenerek geliyor.

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vivo Y31 (2021) Snapdragon 662 yonga setine sahip olup Android 11 tabanlı Funtouch 11 işletim sistemiyle gelecek. Hafıza alanında ise 6GB RAM barındıran akıllı telefon, 128GB depolama alanına sahip. Bu rakam ise microSD girişiyle beraber 1TB’a kadar çıkabiliyor.

Telefon ekranı ise 6.58inç FullHD+ LCD özellik sunarken ön tarafta 16MP’lik kamera için bir çentik görülüyor. Arkada ise X50 Pro cihazına benzer şekilde üçlü bir kamera takımı karşımıza çıkıyor. Bunlar 48MP ana kamera, 2MP derinlik, 2MP ise makro kamera olarak sıralanıyor. Makro kamera ise 4cm’ye kadar fotoğraf çekmenize imkan tanıyor.

Akıllı telefon, Elektronik Görüntü Sabitleme özelliğini kullanan Ultra Stabil Video moduna sahip. Süper Gece Modu ise fotoğraflardaki bozuklukları yok edebilmek için bir algoritma kullanıyor.

Yan tarafta bir parmak izi okuyucusu barındıran Y31 (2021), 18W şarj destekli 5000mAh pilden gücünü alıyor ve ters şarj özelliğini de destekliyor. Şarj girişi ise USB-C olan telefon 3.5mm kulaklık girişi sunuyor.

Siyah ve Okyanus Mavisi renk seçenekleriyle gelen Y31 (2021) 225 Dolarlık bir etikete sahip ve şimdilik şirketin Hindistan çevrimiçi mağazası dışında, Amazon.in, Flipkart, Paytm gibi anlaşmalı satış mağazalarından satın alınabiliyor.