Vivo sessizce Vivo Y02 adlı yeni giriş seviyesi telefonunu tanıttı. Cihaz, bu yılın başlarında resmiyet kazanan Vivo Y01’in yeni nesli olarak geldi .

Vivo Y02 Teknik Özellikleri

Vivo Y02, 720 x 1600 HD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı üreten 6,51 inç IPS LCD su damlası çentikli ekrana sahip. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Telefonun arkasında bulunan kamera adası, 8 MP kamera ve LED flaş barındıran yuvarlak şekilli bir modüle sahip.

Resmi liste yalnızca Vivo Y02’nin sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklendiğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgiler cihazın, 2018 yılında piyasaya çıkan MediaTek Helio P22 yonga setinden güç aldığını gösteriyor.

Yonga seti, 2 GB / 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş. Daha fazla depolama için, cihaz bir microSD kart yuvasına da sahip. Vivo Y02, MicroUSB 2.0 ile 10W şarjı destekleyen 5.000mAh bataryaya sahip.

Giriş seviyesi telefon, Android 12 Go ile kutudan çıkacak. Çift SIM, 4G VoLTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve 3,5 mm ses girişi gibi diğer özellikler de mevcut. Cihazda herhangi bir parmak izi okuyucu bulunmuyor. Cihaz 163.99 x 75.63 x 8.49 mm ölçülerinde ve yaklaşık 186 gram ağırlığında.

Vivo Y02 Fiyatı ve Bulunabilirliği

Vivo Y02’nin fiyatı 1.499.000 IDR (95 Amerikan Doları). Cihazın Orkide Mavisi ve Kozmik Gri renkleri mevcut.