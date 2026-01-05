Hardware Plus’ta DXOMARK serisi vivo X300 Pro ile devam ediyor. HONOR markasının tepe modeli olan vivo X300 Pro kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

vivo amiral gemisi ürünlerini çıkarmaya son hız devam ediyor. En son amiral gemisi telefonu vivo X300 Pro kamera anlamında dolu dolu bir telefon. 50MP ana kamerası ve 200MP periskop telefoto kamerasının olması ve daha birçok özelliğiyle şuanda dünyanın en iyi kamerasına sahip olan telefonlar arasında yer alıyor.

Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.

DXOMARK kamera testine göz atmak için; https://www.dxomark.com/vivo-x300-pro-camera-test/

