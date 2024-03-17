Çinli teknoloji devi Vivo, bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold 3 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında sızıntılar duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo X Fold 3 Geekbench testinde görüldü. Detaylara bakalım.

Vivo X Fold 3 Geekbench testi

Vivo X Fold 3 Geekbench testinde tekli çekirdekten 2008, çoklu çekirdekten ise 5490 puan aldı. Vivo X Fold 3 Geekbench testine göre katlanabilir akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Vivo X Fold 3’ün Geekbench testine girmesi katlanabilir akıllı telefonun lansmanının yakın olduğunu işaret ediyor.

Vivo X Fold 3 neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılarda Vivo X Fold 3, 3C sertifikasını almıştı. 3C sertifikasına göre katlanabilir akıllı telefon 80W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak.

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Ekran tarafındaki sızıntılarda ise Vivo X Fold 3’ün OLED ekran paneline sahip bir ekranla birlikte geleceği söylenmişti. Bu ekranda ultrasonik parmak izi okuyucusu olacak. Vivo X Fold 3; iç tarafta 8.03 inç, dış tarafta ise 6.53 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak.