Katlanır telefon pazarı her geçen gün daha fazla cihaza ev sahipliği yapıyor. Birçok marka bu pazardan pay almak için uğraşıyor. Vivo’da bunlardan birisi. Digital Chat Station, Vivo’nun yakında Vivo X Flip isimli katlanabilir telefonunu tanıtabileceğini açıkladı. Bunun yanı sıra Digital Chat Station, Vivo X Flip’in tasarımına dair bir şema da paylaştı.

Görsellere baktığımızda sol üst köşede küçümsenemeyecek ama çokta büyük olmayan, yuvarlak bir kamera modülü bizlere göz kırpıyor. Sağ tarafta ise bir LED flaş ve altında “ZEISS” logosu gözümüze çarpıyor. Tüm bunların altında ise bildirimleri görmek, fotoğraf çekmek gibi işlere yarayacağını tahmin ettiğimiz bir ekran bulunuyor.

Vivo X Flip hakkında tek bir şey biliyoruz o da yonga seti. Vivo X Flip kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine ev sahipliği yapacak.

Cihaz hakkında henüz herhangi başka bilgimiz yok, ilerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağız. Daha fazlası için takipte kalın.