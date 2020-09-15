Vivo Watch tasarım detayları belli oldu!

Samsung, Galaxy Watch3′ün özel bir tasarımla süslendirilmiş versiyonu Galaxy Watch 3 Titanyum’u bugün resmi olarak duyurdu. Aslında bu saati anlatmak için, dayanıklı ve hafif gövdenin efsunlanmış hali demek yeterli.

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Ağustos ayında yaptığı tanıtım etkinliğinde en yeni akıllı saati Galaxy Watch 3′ü piyasaya süren Samsung, bugün yaptığı açıklamada ise bu saatin yalnızca tasarımsal olarak birkaç ekleme yapılmış ‘Titanyum’ adlı yeni varyantını duyurdu.

Karşınızda Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum

Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum, teknik özellikler bakımından orijinal Watch 3′ü eksiksiz bir biçimde takip ediyor. Sadece adındaki Titanyum ibaresinden de tahmin edileceği gibi, paslanmaz çelik yerine, ince işçilikle yapılmış kaliteli bir titanyum gövdesi var.

Hatırlayacak olursanız orijinal Galaxy Watch 3′ün kutusundan deri kayış çıkıyordu, ayrıca renk seçenekleri olarak da Mistik Bronz, Mistik Siyah ve Mistik Silver olmak üzere üç farklı niteliğe sahipti. Ancak Galaxy Watch3 Titanyum ise, yukarıda da belirttiğimiz titanyum gövdenin yanı sıra sadece Mistik Siyah renk seçeneğiyle sunuluyor. Ancak Titanyum’daki siyahın, estetiksel bakımdan daha çekici görünen mat bir siyah olduğunu belirtmemizde fayda var.

Samsung, yaptığı duyuruda Galaxy Watch3 Titanyum’un 18 Eylül’den itibaren sadece 45 mm sürümünün satışa sunulacağını söyledi. Bunun dışında saatin 45 x 46.2 x 11.1 mm boyutlarında ve 43 gram ağırlığında olduğu da Samsung’un açıkladığı bilgiler arasında yer alıyor.