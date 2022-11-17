Vivo geçtiğimiz günlerde Vivo V25 5G isimli cihazını tanıtmıştı. YouTube’da kutu açılışı videomuzu izlediyseniz bazı detaylara hakimsinizdir. Yine de videoyu hala izlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz.

Vivo V25 5G için DXOMARK bir test gerçekleştirdi. Bu testin sonuçlarına bir göz atalım.

Kamera

Vivo V25 5G, kamera tarafında 93 puan olarak küresel sıralamada 79. sıraya oturdu. Cihaz; fotoğrafta 100, bokehte 60, zoom performansında 76, videoda ise 77 puan aldı. DXOMARK tarihinde fotoğrafta maksimum 152, bokehte maksimum 80, zoom performansında maksimum 151, videoda ise maksimum 149 puan alınmış.

Ekran

Cihaz ekran tarafında 94 puan alarak küresel sıralamada 106. sıradan yer bulmuş. Okunabilirlik kategorisinde 70, renk kategorisinde 139, video gösterim kategorisinde 101, dokunmatik kategorisinde 81, diğer kategorisinde ise 105 puan almış. DXOMARK tarihinde okunabilirlik kategorisinde maksimum 160, renk kategorisinde maksimum 163, video gösterim kategorisinde maksimum 162, dokunmatik kategorisinde maksimum 165, diğer kategorisinde ise maksimum 149 puan alınmış.

Pil

Vivo V25 5G, pil kategorisinde 136 puan alarak küresel sıralamada 8. sıraya oturdu. Cihaz karma kullanım kategorisinde 137, şarj hızı kategorisinde 126, güç tüketimi kategorisinde ise 152 puan aldı. DXOMARK tarihinde karma kullanım kategorisinde maksimum 182, şarj hızı kategorisinde maksimum 181, güç tüketimi kategorisinde ise maksimum 154 puan alınmış.

Vivo V25 5G Özellikleri

Vivo V25; 6.44 inçlik FHD+ çözünürlükte 80hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip. Cihazda 6 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen, 5G destekli MediaTek Dimensity 900 işlemcisi kullanılmış. Cihaz 44W hızlı şarj destekli 4500 mAh büyüklükte bir bataryayla birlikte geliyor. Kamera tarafında ise 64 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü bir kamera dizilimi kullanılmış.