Vivo bir süredir Vivo T3 isimli yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo T3 kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Vivo T3 kamera özellikleri nasıl olacak?

Vivo T3 kamera özellikleri tarafında sızıntılar mevcut. Sızıntılara göre Vivo T3, OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX882 bir ana kamera ile birlikte gelecek. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik edecek. Bu yardımcı kamera ile birlikte 2x portre yakınlaştırma yapılabilecek. Bunların haricinde akıllı telefonda bir de flicker sensör bulunacak. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Vivo T3 neler sunacak?

Vivo T3 özellikleri ekran tarafında ise akıllı telefonun ekran altı parmak izi teknolojisini destekleyen bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklüğünde olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel bizleri karşılayacak. Akıllı telefon bu ekranla birlikte 1800 nit tepe parlaklığı destekleyecek.

İlginizi çekebilir: Snapdragon 8s Gen 3 Tanıtıldı! | 2024 senesine damga vuracak!

Vivo T3 kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga setine sahip olacak. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Vivo T3 depolama özellikleri sızıntısına göre ise akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolamaya sahip olacak.

Vivo T3 tasarım tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu üçlü kamera tasarımı Samsung modellerinde olduğu gibi sol üst köşede alt alta sıralanacak. Vivo T3 tasarımında bizleri prizmaya benzer bir tasarım karşılacak.