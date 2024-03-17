Çinli teknoloji devi Vivo, bir süredir Vivo Pad 3 isimli tableti üzerinde çalışıyordu. Tablet hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo Pad 3 Pro Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

Vivo Pad 3 Pro Geekbench testi

Vivo Pad 3 Pro Geekbench testine girdi. Vivo Pad 3 Pro Geekbench testinden ise tekli çekirdekte 2223 puan, çoklu çekirdekte 7547 puan aldı. Vivo Pad 3 Pro Geekbench testine göre tablet, MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ile birlikte gelecek.

Vivo Pad 3 Pro neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Vivo Pad 3 Pro, 3K çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 12.95 inç büyüklüğünde olacak ve LCD bir ekran paneline sahip olacak. Ekran 144 hz yenileme hızı sunacak.

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Sızıntılara göre Vivo Pad 3 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti amiral gemisi seviyesinde bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Bu yonga setine 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 11.500 mAh büyüklüğünde bir pil güç verecek.

Kamera tarafında ise tablette 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunacak.

Vivo tablet kanadında bir süredir aktif rol alıyor. Vivo Pad ve Vivo Pad 2 serilerinden sonra Vivo Pad 3 üzerinde çalışması da bunu doğrular nitelikte. Bakalım Çinli teknoloji devi Vivo; Apple, Samsung, Xiaomi gibi büyük devleri tablet pazarında hüsrana uğratabilecek mi?