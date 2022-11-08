Vivo bugün geliştirici konferansında Çin pazarı için Android 13 tabanlı OriginOS 3’ü tanıttı. Daha önce, vivo Funtouch OS 13, vivo ve iQOO cihazları için küresel pazarlarda piyasaya sürülmüştü. Ana hedef, kullanıcılara hafif ve akıcı bir sistem deneyimi sunmak.

Atomik Tasarım Sistemi

OriginOS 3, hafif ve anlaşılması kolay bir görsel tasarımın yanı sıra parlak bir kişilik tasarımına sahiptir. Bu, her kullanıcının dijital dünyaya şık bir şekilde bağlı kalırken bilgi almaya odaklanmasını sağlar.

Çoklu görev

Küçük pencereli çoklu görev, bir dizi yaygın etkileşim tekniğini kapsayarak uygulamaların çoğuna uyarlanır ve küçük pencere deneyiminin özgürlüğünü artırır. Ayrıca, küçük pencere oyun uygulamalarının gerçek zamanlı olarak çalışmasını sağlar.

Oyunları yatay bir ekran penceresinde oynamak, oyunun karşılaştırma uygulaması için yeni bir yol getiriyor.

Yeni saf video penceresi, videoları gereksiz bölümler olmadan dar yatay ekran penceresi için optimize eder, böylece filmleri oynatmadan görüntüleyebilirsiniz.

Yenilenmiş kenar çubuğu

Şirkete göre, yeni yan çubuk ne düşündüğünüzü anlıyor, sahne tanımayı geliştiriyor, hızlı bir şekilde küçük pencereler çizebiliyor ve video sahneleri, bilgi sahneleri vb. için ilgili uygulamaları verimli bir şekilde eşleştiriyor.

Üç görev genelleyici

OriginOS 3.0 ile Vivo, aynı ekranda çalışan üç görev ve üç pencere sunuyor. Akıllı bilgi işlem merkezi, görevler arasında geçiş yapmayı ve aynı ekranda aynı anda birden fazla şey yapmayı kolaylaştırıyor.

Odak modu

Varsayılan olarak, sıfır basınçlı odak modunun önceden ayarlanmış yedi odak modu vardır: rahatsız etmeyin, iş, kişisel, okuma, egzersiz, uyku ve meditasyon. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ilgili konsantrasyon durumunu ayarlayabilir ve konsantrasyonu uygun şekilde tahsis edebilir.

Daha Fazla Kişiselleştirme

Dinamik duvar kağıtları: “Gravitational Space” kilit ekranı duvar kağıdı parmağınızla hareket eder, her karenin güzel etkisini farklı bir şekilde gösterir ve günlük eylemlere yeni bir dokunuş katar.

“Gravitational Space” kilit ekranı duvar kağıdı parmağınızla hareket eder, her karenin güzel etkisini farklı bir şekilde gösterir ve günlük eylemlere yeni bir dokunuş katar. Dinamik renkler: Simge metni gölgesi, duvar kağıdının rengine ve değişimine göre dinamik olarak ayarlanabilir.

Simge metni gölgesi, duvar kağıdının rengine ve değişimine göre dinamik olarak ayarlanabilir. Simge modu: Klasörler artık bir simge moduna sahip. Hızlı bir şekilde başlatmak için büyük bir klasördeki uygulama simgesine tıklayın.

Klasörler artık bir simge moduna sahip. Hızlı bir şekilde başlatmak için büyük bir klasördeki uygulama simgesine tıklayın. Jovi Giriş Yöntemi Pro: Yerel modu açtıktan sonra, Vivo’nun giriş tekniği telefonun giriş içeriğini özel bilgileri sızdırmadan işlemesini sağlar. Çevrimdışı giriş yönteminin doğruluğu, güçlü yerel yapay zeka modeli ve uçtan uca heterojen bilgi işlem hızlandırma sayesinde sektörün ana akım seviyesine ulaştı.

Yerel modu açtıktan sonra, Vivo’nun giriş tekniği telefonun giriş içeriğini özel bilgileri sızdırmadan işlemesini sağlar. Çevrimdışı giriş yönteminin doğruluğu, güçlü yerel yapay zeka modeli ve uçtan uca heterojen bilgi işlem hızlandırma sayesinde sektörün ana akım seviyesine ulaştı. Hava Durumu: Yeni fiziksel dinamik efekt algoritmasını kullanan durumsal hava efektleri, gerçek hava koşullarında yağmur damlalarının sıçraması ve kar birikmesinin fiziksel çarpışma etkisini yeniden yaratır. Görüntünün gerçekçiliğini artırır. Sürekli olarak yankılanır.

Yeni fiziksel dinamik efekt algoritmasını kullanan durumsal hava efektleri, gerçek hava koşullarında yağmur damlalarının sıçraması ve kar birikmesinin fiziksel çarpışma etkisini yeniden yaratır. Görüntünün gerçekçiliğini artırır. Sürekli olarak yankılanır. Karanlık Mod: Koyu Mod, OriginOS 3’te daha gerçekçidir, çünkü bilgileri etkili bir şekilde iletmek için arka plan renk derinliğine göre renk değerini otomatik olarak optimize eder.

Koyu Mod, OriginOS 3’te daha gerçekçidir, çünkü bilgileri etkili bir şekilde iletmek için arka plan renk derinliğine göre renk değerini otomatik olarak optimize eder. Diğer özellikler: Yeni kart paketi görünümü, yeni çağrı arka planı sunar.

Kullanılabilirlik

OriginOS 3’ün ilk sürümü Çin’deki cihazlar için 25 Kasım 2022 tarihinde başlayacak.