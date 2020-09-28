Vivo, iki yeni telefonla TENAA’da görüntülendi!

Vivo, geçtiğimiz günlerde üç farklı üyesiyle V20 ailesini tanıtmıştı. Bugün TENAA’da görüntülenen iki farklı cihaz ise bu ailenin daha da genişleyeceğine işaret olabilir. Henüz pazar isimleri bilinmeyen bu iki telefondan V2031A, V20 serisine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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V2031A, Vivo V20 ailesine oldukça benziyor!

V2031A model isimli cihaz, tıpkı V20 Pro ve V20 SE’de olduğu gibi 6.44 inçlik 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Ancak kameralar, bu cihazlara göre bir seviye geride kalıyor. Üçlü arka kamera sistemi 48 MP ana kamera, 8 MP ikincil (muhtemelen ultra geniş açı) kamera ve 2 MP yardımcı kameraya ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar bu dizilim V20 SE ile aynı gibi görünse de LED flaşın konumu ve ön kameranın 16 MP olması V2031A’yı farklı kılan özellikler.

Bu telefonda 2.0 GHz hıza sahip sekiz çekirdekli bir işlemci 6 ya da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenecek. 5G desteğine de sahip olacak olan V2031A, microSD kart yuvasına yer vermiyor. V20 ailesinin diğer üyeleri gibi 4020 mAh kapasitesindeki batarya, 33W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak söylentilere göre bu telefon, kutusundan 18W’lık bir şarj aletiyle sunulacak.

V2034A giriş seviyesine hitap ediyor!

V2034A model adına sahip olan bu cihaz ise V20 serisine benzer tasarımıyla yine bu ailenin bir üyesi olarak tanıtılsa bile giriş seviye özellikleriyle bu kategoride konumlandırılacak. 5G desteği bulunmayan cihaz 6.52 inçlik 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. Diğer modellere göre bir nebze daha büyük olan bu ekranda çözünürlükten taviz verilmiş.

4910 mAh değerinde oldukça büyük bir bataryaya sahip olan V2034A, kamera dizilimiyle de giriş seviyesinde olduğunu belli ediyor. 13 MP’lik ana kameraya 2 MP’lik iki yardımcı kameranın destek olduğu bu dizilim, sol üst köşede yer alıyor. Önde bulunan özçekim kamerası ise 8 MP değerinde. Yine 2.0 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan bu modelin birkaç farklı konfigürasyonla satışa sunulması bekleniyor. 4, 6 ve 8 GB RAM kapasitelerinin 64 ve 128 GB depolama alanlarıyla eşleştirildiğini göreceğiz.

Her iki modelin de ne zaman tanıtılacağı, satış isimleri veya fiyatları belli olmasa da özelliklerine bakılarak sessiz bir tanıtım yapılacağı öngörülebilir.