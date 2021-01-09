Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Programını Açıkladı!

Vivo, FunTouch OS 11 adlı işletim sistemi için güncelleme programını açıkladı. İşte FunTouch OS 11’i alacak cihazlar ve tarihleri.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni işletim sistemi için güncelleme programını paylaştı. Çinli teknoloji devi Vivo, yeni işletim sistemi olan FunTouch OS 11 için Hindistan güncelleme programını paylaştı.

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Vivo‘nun yeni işletim sistemi FunTouch OS 11‘i yeni nesil birçok cihaz alacak. İlk olarak Hindistan’da dağıtılmaya başlanılacak olan işletim sistemi, daha sonra sıraya tüm dünyaya dağılacak. Gelin güncellemeyi alacak cihazlara ve tarihlerine göz atalım.

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Vivo FunTouch OS 11 Güncelleme Takvimi!

Ocak 2021 Vivo X50 Vivo V19

Mart 2021 Vivo V17 Pro Vivo V17 Vivo V15 Pro Vivo S1

Nisan 2021 Vivo S1 Pro Vivo Z1 Pro Vivo Z1x

Haziran 2021 Vivo V15



Verilen tarihlerde belirlenen cihazlar Android 11 tabanlı FunTouch 11 işletim sistemi güncellemesini alacak. Bu sayede cihazlar hem daha güncel, hem de daha eğlenceli bir işletim sistemine sahip olacaklar.

Güncellemede bu kadar az telefon var olmasının sebebi ise, bu güncellemeyi birçok yeni cihazın 2020 yılında zaten almış olması. Örneğin Vivo V20 Pro 5G güncellemeyi 2020 yılında zaten almıştı.

Vivo‘nun güncelleme takvimindeki cihazlar güncellemeyi alırken, FunTouch 11 işletim sistemi diğer ülkelere de yayılıyor olacak. Vivo FunTouch OS 11 ile kullanıcıları bir hayli sevindirecek. Bakalım bu yeni işletim sistemi içerisinde hatalara yer verecek mi. Sizce FunTouch 11 işletim sistemi cihazların performansını nasıl etkileyecek?

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