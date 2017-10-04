Vimeo, Livestream Servisini Satın Alarak Kendi Yayın Servisi Kuruyor

Vimeo, Livestream Servisini Satın Alarak Kendi Yayın Servisi Kuruyor

4 Ekim, 2017 İnternet 0 yorumlar

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Popüler video paylaşma sitesi Vimeo dün yaptığı açıklama ile popüler canlı yayın servislerinden birisi olan Livestream’i satın aldığını duyurdu.

Vimeo yaptığı açıklamada sadece Livestream’i aldığını duyurmadı aynı zamanda kendi yayın servisini de hayata geçireceğini belirtti.

Vimeo Live adı ile çıkacak olan serviste Full HD çözünürlükte yayın yapılabilecek. Kullanıcılar ayrıca yayından sonra videoları düzenleyebilecek ya da 4K çözünürlük ile değiştirebilecek ayrıca videolar satılabilir olacak. Servis ücretli olacak. En ucuz üyelik ayda 5 saatlik yayın hakkı veren 75$’lık üyelik olacak. Bu kullanıcılara 3 TB’lık depolama alanı verilecek. 300$’lık Business Live üyeliğinde ise depolama alanı 5 TB’a çıkacak ayrıca canlı desteke hizmeti sunulacak. En pahalı üyelik ise aylık 800$’lık Custom Live üyeliği.

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