Video İndirme Programı | Video İndirmeye Yarayan Programlar

İnternetin hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladığını ve ne kadar önemli olduğunu hiç tartışmasız bir şekilde hepimiz biliyoruz. İnternette vakit geçirirken en sık yapılan aktivitelerin başında video izlemek gelir. Her yaştan kadın ve erkek için video izlemek internetin bizlere sunduğu en büyük eğlencelerden biri olarak kabul edilir. Günümüzde internet üzerinden yalnızca içerik üreticilerinin sunduğu videolar değil filmler ve diziler de izlenilebilir. Bunun mümkün kılan internet siteleri oldukça fazla sayıda olsa da bunları online olarak izlemektense dosyaları indirip bilgisayarında saklamak isteyen kişi sayısı da oldukça fazladır.

Bunun için internet hızının izin verdiği ölçüde yüksek performansla kullanılabilecek video indirme yazılımlarına ihtiyaç duyulur. Video indirme programı sayesinde Youtube başta olmak üzere birçok farklı platformda yer alan videolar kalıcı bir şekilde akıllı telefonlara, tabletlere ya bilgisayarlara indirilebilir. Daha önceden indirilmiş olan müzik ve film dosyaları özellikle internet erişiminin olmadığı durumlarda adeta hayat kurtarıcıdır. Hem internet kullanımından tasarruf etmek hem de internet erişiminizin olmadığı yerlerde istediğiniz videolara erişim sağlayabilmek için siz de video indirme programı aracılığıyla videoları indirebilir, dilediğiniz zaman izleme imkanına erişebilirsiniz.

Internet Download Manager

Internet Download Manager şüphesiz gelmiş geçmiş en popüler video indirme programıdır. IDMan kısaltmasıyla da bilinir. Popülaritesini korumaya devam eden Internet Download Manager diğer birçok programdan farklı olarak herhangi bir platformda video izlendiği sırada sağ üste gelen İndir butonuna tıklayıp pratik bir şekilde işlem yapma imkanı verir. Internet Download Manager indirdiği videoları kendi yazılımında parçalayarak daha hızlı işlem yapılmasına yardımcı olur. Oldukça küçük ve kullanışlı olan program sayesinde internet üzerinde yer alan hemen her şey indirilebilir. Herhangi bir video sitesinden indirme yaparken web tarayıcısına küçük bir uzantı ekler. Bu eklenti sayesinde dilediğiniz videoyu hızlı ve kolay bir şekilde indirebilirsiniz. İndirmeler yalnızca video ile sınırlı olmadığı için farkı sıkıştırılmış dosyalar, müzikler ve dokümanlar da indirilebilir.

Internet Download Manager indir

FlashGet

2004 yılından bu yana kullanılmakta olan program ülkemizde uzun süre popülerliğini korumuştur. Son derece kolay bir arayüzü olan FlashGet farklı fonksiyonları bir arada bulundurduğu için oldukça iyi bir program olarak kabul edilir. Doğrudan video üzerinden de link kopyalanıp FlashGet üzerinden de indirme yapılabilir. Videoları indirme hızı ve kalitesi ön planda olan FlashGet’te zaman zaman küçük ve anlık problemlerle karşılaşılması olasıdır.

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JDownloader

Bilgisayarda hemen hiç yer kaplamayan ve son derece basit bir video indirme programı olan JDownloader kendi Java yazılımına sahiptir. Rapidshare indirmelerine de imkan veren JDownloader kullanım kolaylığı ve sunduğu özellikler ile ön plandadır. Diğer video indirme programlarından ayrılmasını sağlayan özelliklerin başında indirilmek istenilen streaming videoları otomatik olarak dönüştürebilmesi gelir. Böylece ek bir dönüştürücü uygulama kurma gereksinimi ortadan kalkar. Bir bağlantı kopyalandığında URL’i otomatik olarak alır. Bunun için bir streaming video sayfası açılmadan önce JDownloader başlatılır ya da Windows ile birlikte yüklenmesine izin verilir. Bir video bağlantısı eklendiğinden otomatik olarak farklı boyutlardaki yani normal ve yüksek kalitedeki halleri de ayrıştırılıp listede kullanıcıya sunulur. Bağlantılar ayrıştırılmadan önce hangi formatta indirmek istenildiği sorulur.

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4K Video Downloader

Basit kullanımlı bir yazılım olan 4K Video Downloader en sorunsuz ücretsiz video indirme programı alternatiflerinden biridir. Pek çok formatı bir arada barındıran, oynatma listelerinin indirilmesine izin veren, 3D ve 360 derecelerin indirilmesine olanak tanıyan bir video indirme programıdır. 4K çözünürlükte ve 360 derece açılı video indirme özelliği sayesinde YouTube başta olmak üzere birçok farklı siteden video indirme imkanı verir. Bunun için yalnızca videonun URL’i siteye kopyalanıp indirme işlemi başlatılmalıdır.

4K Video Downloader indir

ClipGrap

İstenilen siteden oldukça hızlı ve basit indirme imkanı veren bir video indirme programı olarak dikkat çeker. Kendi içindeki kalite menüsünden istenilen çözünürlüğün seçilmesi ve videoların HD olarak da indirilmesi mümkündür. Basit arayüzü sayesinde kolay bir kullanım imkanı verir. Programın içinde video arama özelliği vardır. İstenilen formatta ve kalitede video indirme seçeneği vardır. Başka bir tarayıcı açma gereksinimi duymadan istenilen videoyu ClipGrap programında aratmak ve kolayca indirmek mümkündür. Ayrıca kullanıcılara videonun yalnızca ses dosyasını indirme alternatifini de sunar.

ClipGrap indir

aTube Catcher

İsmi akla YouTube’a özel bir video indirme programı olduğu fikrini getirse de aTube Catcher kullanarak büyük video sitelerinin çoğundan video indirilebilir. Birçok videoyu aynı anda indirme imkanı veren aTube Catcher ekran videosu kaydetme, video birleştirme ve disk yazma gibi ek özelliklere de sahiptir. Videoları en hızlı şekilde indirebilmenin yanı sıra PC ve telefonlarda videola toplu bir şekilde başka bir formata dönüştürme imkanı verir. İndirilen videolar kaydedildikten sonra aynı kalitede CD’ye yazdırılabilir. İndirilmek istenilen videonun linki programa kopyalandıktan sonra video istenilen kalitede ve formatta indirilebilir.

aTube Catcher indir.

Freemake Video Downloader

Birçok video indirme programı 1080p’de yani HD çözünürlükte indirme imkanı verir. Freemake Video Downloader ise hem HD’yi hem de 4K’yı destekler. Facebook, Daily Motion ve YouTube başta olmak üzere birçok siteden video indirme imkanı veren Freemake Video Downloader ile indirilen video istenilen formata çevrilebilir. Aynı zamanda video içindeki ses dosyası da indirilebilir. Oldukça basit bir şekilde kopyala-yapıştır mantığıyla çalışan program tek bir tıkla istenilen videoyu istenilen kalitede ve formatta indirme imkanı verir. Ancak birden fazla video indirilmeye çalışıldığında ara sıra donma sorunu yaşanması söz konusu olabilir.

Freemake Video Downloader indir

VideoGet

Hızlı ve kolay video indirme yapmak isteyenler için ideal bir video indirme programı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hemen hemen tüm video sitelerinden video indirme imkanı verir ve kayıpsız bir şekilde indirme yapılmasını sağlar. İstenildiği takdirde program içindeki format değiştirme özelliğinin kullanılmasıyla videonun istenilen formata çevrilmesi de söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda tabletler ve cep telefonları için de uyumlu videolar indirilebileceğini gösterir. Diğer yandan VideoGet tüm işletim sistemleri tarafından desteklenir ve istenildiğinde indirme işleminin duraklatılması daha sonra yeniden başlatılması mümkündür.

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Videoder

Windows ve aynı zamanda Android işletim sistemi için güçlü bir YouTube video indirme programıdır. Aynı zamanda Facebook, Instagram gibi farklı sitelerden video indirme işlemi yapılması da Videoder aracılığıyla mümkündür. Videoder mevcut olan tüm formatlarda videoların oynatılmasına ve indirilmesine imkan verir. Tercih edilen herhangi bir kalite kolayca seçilebilir ve video uygulama içinden de paylaşılabilir. Yüksek indirme hızının yanı sıra farklı temalar, gece modu, dahili video oynatıcı gibi özellikleri nedeniyle de oldukça kullanışlıdır. Uygulama içi satın alım işlemi olmamakla birlikte reklam içeren programdan reklamların kaldırılabilmesi için Play Store’dan Videoder Premium eklentisinin alınması gerekir. Android işletim sisteminde Videoder kullanılarak YouTube videolarının indirilebilmesi için uygulamada YouTube açılır. İndirilmek istenilen video bulunur. İndirme düğmesine dokunulduktan sonra açılan indirme bağlantısı seçilir. İstenilen video formatı seçildikten sonra video MP3 formatında da indirilebilir.

Videoder indir

All Video Downloader

Video indirme programlarına fazla aşina olmayan ve kullanım deneyimine sahip olmayan kişiler için All Video Downloader çok uygundur. Basit ve akıcı arayüzü işlemleri kolayca halletme, videoları toplu bir şekilde indirme ve indirilen videoları bir başka formata dönüştürme imkanı verir. Kullanımı son derece basit olan All Video Downloader sayesinde videoların ayrı bir tarayıcıdan bulunmasına gerek kalmaz. Videolar programın içinde aratılır, istenilen formatta indirilir. Ayrıca videodan ses dosyasını ayırma özelliği de vardır.

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