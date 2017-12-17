Vestel Venüs Z10 Pil Testi

Bugüne kadar Vestel’in yaptığı en iyi Venus olduğu söylenen Z10’un 3050 mAh değerindeki bataryasıyla günümüzün tüm amiral gemisi telefonlarına meydan okuyor.

Öyle ya cep telefonu sektörü, daha doğrusu dünyanın en büyük cep telefonu üreticileri bugün ürettikleri cep telefonlarında 3000 mAh pil değerini standart hale getirirken Vestel çıtayı biraz daha yukarı taşıyor ve Venus Z10’da 3050 mAh değerinde bir pil kullanıyor.

Bu nedenle Vetel Venus Z10’un beş basamaklı pil testimizde elde ettiği değerleri, Samsung, Sony, HTC gibi markaların en yeni telefonlarının ürettiği skorlarla kıyaslamanızı öneriyoruz.

Bugüne kadar yaptığımız pil testlerinin tamamına www.hwp.com.tr/piltesti adresinden ulaşabilir ve bu videoda sizlerle paylaştığımız Venus Z10’un pil performansını diğer tüm telefonlarla istediğiniz kıstaslarda kıyaslayabilirsiniz.

Keyifli seyirler dileriz…