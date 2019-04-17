Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Vestel mühendisleri tarafından geliştirilen Vestel Venus e4 ilk bakışta ışıldayan tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Gece siyahı ve inci mavisi renk seçenekleri ile parlak ve şık bir tasarıma sahip olan Venus e4, tasarımsal olarak rakiplerinden ön plana çıkmayı başarıyor.

Vestel Venus e4 inceleme | Değiştirilebilir batarya!

Vestel Venus e4 kamerası

Portre modunu hem ön hem arka kamerasında uygulamayı başaran Vestel Venus e4, arka kamerasında 13 MP çözünürlüğünde Full HD videolar ve capcanlı fotoğraflar çekebileceğiniz bir konumlandırma yaparken, ön kamerasında ise 5 MP çözünürlüğündeki kamerası ile portre moduyla sosyal medyada şık paylaşımlar yapabilmenize olanak sağlıyor.

Ekran teknolojileri

Vestel Venus e4’te uygun fiyatlı modellerde gördüğümüz 16:9 ekran oranı yerine 18:9 geniş ekran formatı bulunuyor. Bu sayede oyun, sosyal medya ve internet sitelerinde daha geniş bir görüntü elde edebilirsiniz. 5,5 inç boyutundaki 1440 x 720p HD+ ekranı video izlerken rahat bir kullanım vaad ederken, aynı zamanda ince çerçeveleri sayesinde telefon boyutları da tek elle kullanılabilir seviyede bırakılarak konforlu bir kullanım sunuyor.

Segmente göre güçlü işlemci

Segmentinin en iyi işlemcilerden biri olan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425’i kalbinde barındıran Venus e4, Adreno 308 grafik işlem birimi eşliğinde birçok oyunda ve günlük kullanımda daima performansı bir şekilde çalışarak aynı zamanda batarya performansına katkı sağlıyor. 2900 mAh hızlı şarj destekli bataryası ile beraber Snapdragon 425 ile tüm işlemlerinizi şarjınızı düşünmenize gerek kalmadan rahatlıkla halledebilirsiniz.

Depolama ve bellek

Güvenliğiniz için bir parmak izi okuyucusuna sahip olan Venus e4, FM radyo özelliği ile dilediğiniz kanalları takip edebilmenizi sağlayan ender telefonlardan biri olarak dikkat çekiyor. 4.5 G desteği ile hızlı internet dünyasında gezinebilmenizi sağlayan cihazda 16 GB dahili depolamasının yetmeyeceği durumlar için de 128 GB’a kadar genişletebileceğiniz Micro SD kart yuvası da mevcut.

Bu özelliklerin toplamıyla Vestel Venus e4 fiyat/performans noktasında dikkat çeken yerli üretim bir telefon olmasıyla da tercih sebebi olabilecek bir telefon haline gelmiş. Yükselen telefon fiyatlarından ne alacağını düşünenler için Venus e4 en mantıklı seçeneklerden biri olabilir.

-Bu bir advertorial çalışmasıdır-