Programın temel özelliği, tedarikçilere farklı Finansal Kurumlar tarafından tahsis edilen limitlerin de kullanabilmesi. Tüm eFatura otomasyon sürecinin Vestel Grup şirketlerinin altyapı desteği ile gerçekleşmesi sayesinde çok daha verimli bir işletme sermayesi yönetimi süreci sunulabiliyor. Bu işbirliği kapsamında, Faturalab’ın müşterilerine ücretsiz sunduğu SAP plug-in uygulaması, Vestel’in özel risk takip sistemi ile entegre edildi.

Vestel ve Faturalab arasındaki bu stratejik işbirliği tedarikçilere Faturalab’in geniş ürün yelpazesinden de yararlanma fırsatı sunuyor. Projeyle Vestel tedarikçileri dinamik iskonto, dikey ticaret finansmanı gibi yenilikçi finansal çözümlere kolayca erişebilecekler ve işletme sermayelerini daha etkin bir şekilde yönetebilecekler.

Vestel’den Yenilikçi Adım

Vestel CFO’su Bülent Kiracıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vestel olarak tedarik zinciri finansmanı alanında yenilikçi çözümler sunan Faturalab ile işbirliğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu stratejik adım, tedarikçilerimize daha iyi hizmet sunma ve iş süreçlerimizi daha da verimli hale getirme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor.” dedi.

Faturalab CEO’sundan Açıklama

Faturalab CEO’su Emre Aydın, “Vestel gibi sektörün öncü şirketlerinden biriyle iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Teknolojimiz ve yenilikçi finansal çözümlerimizle Vestel’in tedarik zinciri finansmanı süreçlerine değer katmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu iş birliği, her iki şirketin de yenilikçilik, müşteri odaklılık ve sürekli iyileştirme değerlerini paylaştığını ve Türkiye’de tedarik zinciri finansmanı alanında yeni standartlar belirlemeye hazır olduklarını gösteriyor.