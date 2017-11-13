Vestel Çağrı Merkezi, Tekrar Dünya Şampiyonu!

Vestel, Contact Center World Awards’un 27 Ekim’de gerçekleştirilen İngiltere’deki dünya finallerinden hem şampiyonluk hem de ikincilikle döndü.

Vestel Çağrı Merkezi, çağrı merkezi sektöründeki en iyi projelerin seçildiği Contact Center World Awards’un 27 Ekim’de İngiltere’de yapılan dünya finallerinden şampiyonlukla döndü. Teknoloji İnovasyonu kategorisinde “Buena Vista” projesi ile dünya şampiyonluğu alan Vestel Çağrı Merkezi, En İyi Self-Service Uygulaması kategorisinde “Akıllı Diagnostic” projesi ile de dünya ikincisi oldu.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Dünya çapında pek çok şirketin yer aldığı bu organizasyonun EMEA finallerinde iki altın madalyaya layık görülmüştük. Bu projeler dünya finallerine kalarak, kendi kategorilerinde hem dünya şampiyonluğu hem de dünya ikinciliği elde etti. Vestel olarak üretim kalitemizin yanı sıra fark yaratan müşteri deneyimine çok önem veriyoruz. Müşterilerimizle çözüm odaklı ve samimi bir ilişki kurmanın oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle müşterilerimiz için geliştirdiğimiz bu projelerin dünya çapında büyük ödüllere layık görülmesi bizim için gurur verici. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” diye konuştu.