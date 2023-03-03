Küresel bir kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olan Vertiv (NYSE: VRT), bugün veri merkezi operatörlerinin, BT yöneticilerinin ve kanal ortaklarının Vertiv ürünlerini herhangi bir tesiste bulunacakları konumda görselleştirmelerine olanak tanıyan, veri merkezi alanında türünün ilk örneği olan Vertiv™ XR uygulamasını pazara sunduğunu duyurdu.

Sanal temsil, günümüz veri merkezi karar vericilerine, alanlarını planlamak ve kurulumdan sonra destek sağlayacak bir araç sunarak altyapının bilgi işlemlerini nasıl destekleyeceği ve fiziksel ayak izini nasıl etkileyeceği konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Uygulama Apple App Store ve Google Play Store’da yer alıyor.

Vertiv XR uygulamasının kullanıma sunulması; şirketin müşteri deneyimine odaklanmaya, müşterilerine ve kanal ortaklarına sunulan kaynakları genişletmeye devam ederken yaygın ve devam eden dijitalleştirme girişimindeki en son gelişme.

Vertiv tarafından oluşturulan Vertiv XR uygulaması, ev tadilat projeleri için kullanılan ticari sınıf teknolojiyi veri merkezi alanına getiren bu türden ilk araç. Uygulama, Computing 2022 Teknoloji Ürün Ödülleri’nde, “En İyi Dijital Dönüşüm Ürünü veya Hizmeti-Kurumsal” seçildi ve BT Kanal tarafından “2022’de test edilen en iyi artırılmış gerçeklik uygulaması” olarak adlandırılan beş yıldızlı bir derecelendirme aldı.

“Vertiv XR uygulamasıyla, yüz yüze fiziksel etkileşimler ile dijital etkileşimler arasında bir köprü deneyimi oluşturuyoruz” diyen Vertiv’de Bilgi Teknolojisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cristian Scarpa, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Uygulama, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın daha bilinçli satın alma kararları ve tavsiyeleri almalarına, yeni ürünlerin mevcut ortamlarıyla nasıl etkileşime gireceğini somut bir şekilde görselleştirmelerine ve bu ürünlerle ilgili ayrıntıları çok yakından keşfetmelerine olanak tanıyor.”

Vertiv XR uygulaması, ister veri merkezi ister ofis, lobi veya oturma odası olsun, kullanıcılara ürünü, seçtikleri yerde üç boyutlu ve gerçekçi bir şekilde tasvir etmek için artırılmış gerçeklik kullanarak ürün seçimi ve yerleştirme konusunda rehberlik ediyor. Ayrıca uygulama, kullanıcılara istedikleri zaman, istedikleri yerde çeşitli Vertiv çözümlerini görmelerine ve keşfetmelerine izin veriyor. Tamamlayıcı çözümleri görüntüleyerek ve deneyimlerinin Vertiv ile sosyal paylaşımını kolaylaştırarak kullanıcıların satın alma ve kurulumun ötesinde etkileşimde kalmalarını sağlıyor.

“Bu tür teknoloji, ev sahiplerinin mutfaklarında yeni dolapların nasıl görünebileceğini veya evlerinde farklı cephe kaplamalarının nasıl durduğunu görmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli tüketici uygulamalarında kullanıldı. Ancak bu tür bir uygulamayı bugüne kadar bir veri merkezinde hiç görmemiştik” diyen Vertiv’de talep oluşturma pazarlamasından sorumlu küresel başkan yardımcısı Martin Coulthard, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Müşterilerimize satın almadan önce ekipmanı görme fırsatı vererek Vertiv’den güvenle satın alma yapmalarını sağlıyoruz.”

Vertiv’in kapsamlı dijitalleştirme çabası, müşterilere ve iş ortaklarına daha iyi hizmet veren ve onlarla kendi koşullarına uygun olarak çalışan dijital varlıkları geliştirmeye ve güncellemeye odaklanıyor. Nihai hedef; kullanıcıların Vertiv ile olan çevrimiçi etkileşimlerini geliştirmek, Vertiv.com’u ziyaret ettiklerinde veya Vertiv XR uygulamasını kullandıklarında ihtiyaç duydukları şeyi bulmalarını kolaylaştırmak ve Vertiv ile iş ortaklarının müşteriler ve iş ortaklarıyla daha anlamlı ve verimli ilişkiler kurmasına yardımcı olmak.

Daha fazla bilgi almak veya Vertiv XR uygulamasını indirmek için Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.