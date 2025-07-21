Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, Great Lakes Data Racks & Cabinets şirketler grubunu 200 milyon dolar karşılığında satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Great Lakes Data Racks & Cabinets şirketler grubunu 200 milyon dolara satın almak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. Great Lakes, günümüz veri merkezlerinin temelini oluşturan yenilikçi ve özelleştirilmiş veri rafları ile entegre altyapı çözümleri tasarlayıp üretiyor.

Satın alma bedeli, maliyet sinerjileri ve çapraz satış fırsatları da dahil olmak üzere, 2026 yılı için beklenen faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârın (EBITDA) yaklaşık 11,5 katına karşılık geliyor. Bu satın almanın, Vertiv’in kurumsal, edge, colocation ve hiper ölçekli yapay zeka bilgi işlem pazarlarına yönelik optimize edilmiş, ön tasarımlı ve geleceğe hazır yapay zekâ kabinet çözümleri sunma kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

1985 yılında kurulan ABD merkezli Great Lakes, ABD ve Avrupa’da üretim ve montaj tesisleri işletiyor. Portföyünde standart ve özel tasarım kabinetler, entegre kabinler, depreme karşı dayanıklı kabinler ile hem yenileme (retrofit) hem de yeni projeler (greenfield) için geliştirilmiş gelişmiş kablo yönetim erişim seçenekleri bulunuyor. Bu satın alma, Vertiv’in uçtan uca kritik dijital altyapı çözümleri portföyünü güçlendirerek, sektörün en kapsamlı ürün ve hizmet setini sunma taahhüdünü güçlendiriyor.

Vertiv CEO’su Gio Albertazzi, “Great Lakes, günümüzde giderek önem kazanan yüksek yoğunluklu yapay zekâ altyapılarında vazgeçilmez olan, kapsamlı, yüksek kaliteli ve yenilikçi kabinet çözümleri sunan lider bir üreticidir. Bu satın alma ile Vertiv, teknoloji çözümleri alanındaki konumunu daha da güçlendirecek. Birleşen yeteneklerimiz sayesinde, karmaşık yapay zekâ teknolojilerinin zorluklarını aşan, kapsamlı ve mühendislik odaklı altyapı çözümleri sunabiliyoruz.” dedi.

Great Lakes’in uzmanlığının Vertiv’in mevcut ürün portföyüyle birleşmesi, müşterilere birçok avantaj sunuyor. Bunlar arasında altyapı tedarikinin birleştirilmesi, önceden tasarlanmış çözümlerle daha hızlı kurulum, Vertiv’in güç ve soğutma çözümlerinin fabrika entegrasyonu sayesinde operasyonel verimlilikte artış, yapay zekâ ve edge bilişim uygulamaları için geliştirilmiş ölçeklenebilirlik ve Vertiv’in küresel servis ağı ile kapsamlı destek yer alıyor.

Satın alma işleminin 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.