Küresel bir kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olan Vertiv (NYSE: VRT), bugün şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) çalışmalarına ilişkin ikinci yıllık raporunu yayınladı. Rapor, şirketin ana alanlardaki faaliyetlerini vurguluyor.

2022’deki faaliyetleri şirketin vizyonu ve değerleri açısından kilit önem taşıyan altı alana odaklanmış durumda. Bu alanlar; verimli ürünler ve sistemler, sorumlu operasyonlar, çalışanları, paydaşları, tedarik zinciri bütünlüğü ve yönetişim. Raporda vurgulanan girişimlerden ve sonuçlardan bazıları da şöyle:

– Enerji ve su verimliliği özelliklerine sahip yeni ve geliştirilmiş tekliflerle hem ürün portföyünün hem ürün hattının genişletilmesi.

– Sektörün net sıfır operasyonlara doğru ilerlemesine yardımcı olacak uygulamalar ve yeni teknolojiler içeren çevrimiçi bir kaynak olan Vertiv Veri Merkezi Sürdürülebilirlik Kılavuzu’nun yayınlanması.

– Üst yönetim ve diğer küresel ve bölgesel liderler için çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DE&I) eğitim oturumlarının başlatılması ve bilinçsiz önyargı konusunda eğitime devam edilmesi.

– Global olarak çalışanlar için sağlıklı yaşam programlarını merkezileştirmek ve genişletmek.

– Şirket tarafından desteklenen, eğitim ve STEM, ihtiyaç sahibi insanlar, sağlık hizmetleri ve toplumsal iyileştirmelere odaklanan çalışan gönüllülüğü aracılığıyla dünya genelindeki topluluklarda olumlu bir değişim yaratmak.

– Vertiv’in işinin çevresel etkilerini azaltmak için 2022’de atılan adımlar. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) genelinde, operasyonlar için yenilenebilir enerji satın alan birkaç fabrikamız var ve Vertiv’in İrlanda’daki E+I Engineering Burnfoot tesisi, üretimdeki tüm proses suyunu geri dönüştüren ve yeniden kullanan bir sistem kurarak tesisin genel su tüketimini azalttı. Kuzey Amerika’da, ABD’nin Ohio eyaletindeki Delaware tesisi, bir mikro şebeke tanıtım girişimini desteklemek için tesis içinde bir güneş enerjisi alanı kurmaya başladı.

– Tedarik zinciri bütünlüğüne bağlılığın sürdürülmesi, önceki yıl tedarikçi harcamalarının %100’ünün analiz edilmesi ve insan hakları ve çalışma koşullarına ilişkin önde gelen endüstri standartlarına uyumu sağlamak için 500’den fazla doğrudan ve dolaylı tedarikçi üzerinde ek durum tespiti yapılması.

“Sorumlu bir küresel ve kurumsal vatandaş olma taahhüdümüzde istikrarlı bir ilerleme kaydettik” diyen Vertiv CEO’su Giordano Albertazzi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizin çevresel hedeflerini destekleyen güvenilir, su ve enerji tasarruflu ürünler ve sistemler yaratırken, operasyonlarımız, çalışanlarımız, toplumlarımız ve tedarik zincirimizle ilgili kendi politikalarımızı ve etkimizi geliştiriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı tüm dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz.”

Bu yılki ESG raporu, iklim risklerinin ve fırsatlarının yönetimini ve bunların Vertiv’in iş stratejisini nasıl etkilediğini bildirmek için önde gelen bir çerçeve olan İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü’nün (TCFD) tavsiyelerine uygun raporlamayı da sunuyor.

Vertiv.com adresinden erişilebilen ve indirilebilen rapordan daha ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.