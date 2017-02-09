Verizon, Android Wear 2.0 İşletim Sistemli Akıllı Saatini Duyurdu

Verizon bugün yaptığı açıklamayla Wear 24 adını verdiği Android Wear 2.0 işletim sistemli bir akıllı saat çıkaracağını duyurdu.

Verizon’un çıkaracağı Wear 24’ün 1.39 inç büyüklüğünde yuvarlak bir ekranı olacak. Bu ekran 480 x 480 çözünürlüğe sahip. LTE, Wi-Fi ve NFC gibi kablosuz bağlantı seçenekleri bulunacak. Yaklaşık her akıllı saat modelinde gördüğümüz sensörlerin yanında akselerometre ve kalp ritmi sensörü de bulunuyor.

Şirket akıllı saate dair sadece bir fotoğraf yayınladı. Bu yüzden cihazın kalınlığına ya da arka tarafından nasıl göründüğüne dair bir bilgi yer almıyor. Yani başka saatlerle karşılaştırma şansımız henüz yok. Saat ile ilgili başka bir detay da bulunmuyor.

Verizon daha önce duyurduğu Ellipsis marka tabletlerle donanım sektörüne adım atmıştı. Ancak Wear 24 şirketin markası altında satılacak olan ilk giyilebilir teknoloji cihazı. Wear 24’ün 300 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Ancak çıkış tarihine veya hangi ülkelerde olacağına dair herhangi bir bilgi yok.