Valve’in Patronu Gabe Newell’ın Serveti 5 Milyar Doları Aştı

Valve hisselerinin yarısını elinde bulunduran ve Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 gibi oyunlarda imzası bulunan Gabe Newell’ın serveti dudak uçuklatıyor.

Steam’in en popüler oyunlarının geliştirilme sürecinde rol oynayan Valve hissedarı Gabe Newell, Forbes tarafından paylaşılan “Amerikan’ın En Varlıklı İnsanları” listesinde kendine yer buldu. Half-Life 3 ve Steam indirimleri konu olduğunda ilk olarak akla gelen isim, 5.5 milyar doları aşan servetiyle listenin 97. sırasında yer alıyor.

Steam popülerlik kazandığından beri Gabe büyük bir servete sahip, ancak yine Forbes tarafından paylaşılan bilgilere göre Gabe’in Ocak ayındaki serveti 4.1 milyar dolar civarındaydı. Yani Valve’in kurucusu, yalnızca 9 ay içerisinde servetine 1.5 milyar dolar daha katmış.

Bakalım yıl sonuna kadar oyun geliştiricisinin serveti daha ne kadar artacak. Yılın sonlanmasına kısa bir süre kalmış olmasına rağmen önümüzde 3 farklı Steam indirimi bulunuyor. Tarihler kesinleşmiş değil ancak Cadılar Bayramı İndirimi’nin 26 Ekim – 1 Kasım’da, Kara Cuma İndirimi’nin 22 Kasım – 28 Kasım’da ve Kış İndirimi’nin 21 Aralık – 4 Ocak’ta gerçekleşmesi bekleniyor.