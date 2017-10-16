Valve, 10 x 10 metreye kadar büyüklükte olan odalarda sanal gerçekliği desteklemek için SteamVR Tracking 2.0 üzerinde çalışıyor.

Valve’in geliştirmekte olduğu SteamVR Tracking 2.0, iki hareket takipçisi yerine dört hareket takipçisi ile çalışacak. Şirket bir yandan sanal gerçeklik alanını geliştirmeye çalışırken diğer taraftan daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi için cihazların lenslerini de geliştiriyor.

Yeni lensler daha temiz ve keskin görüntüler sunarken ışık sızmasını da azaltacak. Geliştirilen lensler hem OLED hem de LCD paneller ile çalışacak. Ayrıca lensler kullanıcılara 85 ile 120 derecelik görüş açısı sunacank. Şirket ayrıca bir de görüntü düzeltmeye yarayan yazılım üzerinde çalışıyor. Bu yazılım yeni lensler ve daha büyük SteamVR teknolojisi platformu ile beraber gelecek.