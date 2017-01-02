Valve İlk Steam Ödüllerini Kazanan Oyunları Duyurdu

Valve’in oyun platformu Steam’in sonbahar indirimlerinde ödüller için kategorilerde ve o kategoride yarışacak olan adaylar belirlenmişti.

Valve’in 22 Aralık’ta duyurduğu Steam kış indirimlerinde ise adaylar belirlenmişti ve oyuncular her gün 1 kategoriyi oylayarak rozet kartları almaya başladı. Sonunda ise kazananlar belli oldu. Kazanan oyunların ilgi çeken yanları ise 2-3 senelik olmaları. İlk defa gerçekleştirilen bu etkinlikte aday olan oyunlar da kazanan oyunlar da kullanıcılar tarafından seçildi.

İşte Kazananlar;