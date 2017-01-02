Valve İlk Steam Ödüllerini Kazanan Oyunları Duyurdu

Valve İlk Steam Ödüllerini Kazanan Oyunları Duyurdu

2 Ocak, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Valve’in oyun platformu Steam’in sonbahar indirimlerinde ödüller için kategorilerde ve o kategoride yarışacak olan adaylar belirlenmişti.

Valve’in 22 Aralık’ta duyurduğu Steam kış indirimlerinde ise adaylar belirlenmişti ve oyuncular her gün 1 kategoriyi oylayarak rozet kartları almaya başladı. Sonunda ise kazananlar belli oldu. Kazanan oyunların ilgi çeken yanları ise 2-3 senelik olmaları. İlk defa gerçekleştirilen bu etkinlikte aday olan oyunlar da kazanan oyunlar da kullanıcılar tarafından seçildi.

İşte Kazananlar;

  • Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam: Portal 2
  • Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum: Euro Truck Simulator 2
  • Zamanın Eskitemediği: The Elder Scrolls V Skyrim
  • Sadece 5 Dakika Daha: CS:Go
  • Dostum, vay canınaaaaa!: Grand Theft Auto V
  • Oyun İçinde Oyun:Grand Theft Auto V
  • Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı: The Walking Dead
  • Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı: Goat Simulator
  • Bum Bum: Doom
  • Sevgi/Nefret İlişkisi: Dark Souls III
  • Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: Euro Truck Simulator
  • Arkadaşlarla Daha Zevkli: Left 4 Dead 2

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