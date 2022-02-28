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Valve, Game Pass’in Steam’e gelmesine sıcak bakıyor
Valve CEO’su Gabe Newell, Microsoft’un Steam’de PC Game Pass hizmetini başlatmasına yeşil ışık yakmış durumda. PC Gamer’a verdiği röportajda Newell, Valve‘in Xbox Game Pass rakibi için bir planı olmadığını, ancak PC Game Pass’i Steam’e getirmek için Microsoft ile çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Ek olarak Valve ve Microsft’un görüşmelerde bulunduğunu da şu sözlerle doğruları: “Bu konu hakkında oradaki insanlarla epeyce konuştuk. Müşterileriniz istiyorsa, bunu nasıl gerçekleştireceğinizi bulmalısınız. İşte o noktadayız.”
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Microsoft’un adımı merak konusu
Electronic Arts’ın oyun abonelik hizmeti olan EA Play, 2020 yılında Steam’e eklenmişti. Ancak yalnızca temel abonelik mevcut. EA Play Pro, EA Origin üzerinden erişilebilir durumda. Aynı zamanda Microsoft tarafından satın alınan Bethesda da kendi platformlarından vazgeçtiklerini ve oyunlarının ileride Steam’de yer almasını planladıklarını duyurmuştu.
İlerleyen günlerde Game Pass’in de Steam’e eklenme ihtimali belirmiş oldu. Ancak durum EA Play’in eklenmesinden daha zor olacak gibi. Çünkü Game Pass geliştiricilerin Steam’de yayınladıklarından daha farklı oyun sürümlerini barındırıyor.
Microsoft şu ana kadar PC Game Pass’i Steam’e getirmeye istekli olduğuna dair herhangi bir ipucu vermedi. 2019 itibariyle Xbox Game Studios oyunlarının çoğunu Steam üzerinden satın almak mümkün. Böyle bir işbirliği ile iki taraf da gücüne güç katar. Microsoft ve Valve’in bir sonraki adımlarının Game Pass hizmetine Steam üzerinden erişim olup olmayacağını zaman gösterecek.
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