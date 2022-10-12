Sadece birkaç yıl önce, uzay madenciliğinin kaçınılmaz olarak görülüyordu. Analistler, teknoloji vizyonerleri ve hatta ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, uzay madenciliğinin büyük bir iş olacağını öngördü.

Google’ın Planetary Resources ve Deep Space Industries gibi uzay madenciliği şirketleri, söz konusu getiriden fayda sağlamak için ortaya çıktı. 2022’de hızlı bir şekilde ilerleyen hem Planetary Resources hem de Deep Space Industries, uzay madenciliği ile ilgisi olmayan şirketler tarafından satın alındı. İnsanlık henüz ticari olarak tek bir asteroitte bile madencilik yapamadı. Peki bu kadar uzun süren ne?

Uzay madenciliği uzun vadeli bir girişimdir ve yatırımcıların destekleyecek sabrı olması gerekmez. TransAstra Corporation CEO’su Joel Sercel, “Bugün tam ölçekli bir asteroit madenciliği aracı geliştirmek zorunda olsaydık, bunu ticari süreçleri kullanarak yapmak için birkaç yüz milyon dolara ihtiyacımız olurdu. Yatırım camiasını yapılacak doğru şeyin bu olduğuna ikna etmek zor olurdu.”

“Bugünün ekonomisinde ve yakın geleceğin ekonomisinde, önümüzdeki birkaç yıl içinde, asteroitlerdeki değerli metallerin peşinden gitmek mantıklı değil. Bunun nedeni, asteroitlere gidip gelmenin maliyeti o kadar yüksek ki asteroitlerden yararlanabileceğiniz her şeyin değerini büyük ölçüde geride bırakıyor.” diyor.

Bu, Sercel’i kozmosu kazmaya çalışmaktan caydırmadı. TransAstra, başlangıçta roket yakıtı yapma amacıyla su için asteroid madenciliğine odaklanacak. Ancak en sonda “periyodik tablodaki her şeyi” çıkarmak istiyor. Ancak Sercel, böyle bir şeyin hala çok uzakta olduğunu söylüyor.

Sercel, “Asteroid madenciliği için zaman çizelgesi açısından, bizim için en büyük sorun finansman. Dolayısıyla, işi bu diğer girişimlere ne kadar hızlı ölçeklendirebileceğimize ve ardından bir asteroit madenciliği sisteminin tüm bileşenlerine sahip olan pratik mühendislik deneyimi işletim sistemlerine sahip olabileceğimize bağlı. Ancak 5 ila 7 yıllık bir zaman diliminde bir asteroit görevi başlatıyor olabiliriz.” diyor.

Sercel, bu diğer girişimlerin, asteroit madenciliği işini geliştirene kadar onu ayakta tutmasını umuyor. Buradaki fikir, sonunda TransAstra’nın asteroit madencilik misyonlarına dahil edilecek olan teknolojiyi, uyduları tam yörüngelerine ulaştırmak için uzay römorkörlerini kullanmak. Sonrasında, uzay giderek kalabalıklaştıkça trafik yönetimine yardımcı olmak için uyduları kullanmak gibi halihazırda mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktır.

İçindekiler Diğer bir şirket AstroForge

Diğer bir şirket AstroForge

AstroForge, uzay madenciliğinin gerçek olacağına inanan başka bir şirket. 2022’de eski bir SpaceX mühendisi ve eski bir Virgin Galactic mühendisi tarafından kurulan AstroForge, değerli metaller için asteroit madenciliğinde hala para kazanılacağına inanmakta.

AstroForge CEO’su Matt Gialich, “Dünyada sınırlı miktarda nadir toprak elementine sahibiz. Özellikle platin grubu metaller. Bunlar, cep telefonunuzda, kanserde, ilaçlarda, katalitik konvertörlerde günlük hayatta kullanılan endüstriyel metallerdir. Ancak bu metaller artık bitmek üzere. Ve bunlardan daha fazlasına erişmenin tek yolu dünyanın dışına çıkmak” diyor.

AstroForge, bu metalleri uzayda çıkarmayı ve rafine etmeyi ve sonra onları satmak için dünyaya geri getirmeyi planlıyor. Şirket, maliyetleri düşürmek için rafinaj yükünü kullanıma hazır uydulara bağlayacak ve bu uyduları SpaceX roketlerinde fırlatacak.

“Uydu veri yolu olarak adlandırılan şeyi yapan epeyce şirket var. Bu, tipik olarak bir uydu. Sadece üzerinde güneş panelleri olan bir kutu ve ona bağlı bir itiş sistemi mevcut. Yani biz orada yeni bir şey icat etmek istemedik. Bizden önceki insanlar, Planetary Resources ve DSI [Deep Space Industries], tüm araçları satın almak zorunda kaldılar. Büyük bir sermaye gerektiren çok daha büyük ve çok daha pahalı uydular inşa etmek zorunda kaldılar. Ve bence bu, her iki şirketin de nihai çöküşüydü.” diyor.

AstroForge, en büyük zorluğun madencilik için hangi asteroitlerin hedefleneceğine karar vermek olduğunu söylüyor. Tüm erken aşamadaki madencilik şirketleri, kendi görevlerini yerine getirmeden önce, araştırmacılardan elde edilen mevcut gözlem verilerini ve seçtikleri asteroitlerin aradıkları mineralleri içerdiğini ummak zorundalar.

AstroForge CTO’su Jose Acain, “Teknoloji parçalarını ve operasyon parçalarını kontrol edebilirsiniz. Ancak oraya varana kadar asteroidin ne olduğunu kontrol edemezsiniz.” diyor.