Uzay Aracı Starship, İniş Yaptıktan Sonra Patladı!

Global lansmanında hemen önce Hindistanda yapılan tanıtımla Redmi Note 10 duyuruldu. Özellikle fiyatıyla dikkat çeken modelin bir önceki nesil Note serisinden farklılıkları ve sunduklarıyla göze çarpıyor.

Bakmakta fayda var: Redmi Note 10 Pro Max Hindistan’da tanıtıldı!

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Yeni Note serisinin baz modeli olan Redmi Note 10 neler vadediyor?

Bir önceki nesline göre en büyük atılımlardan ve iyileştirmelerden olan ekranı artık IPS LCD yerine Super AMOLED. 6.43 inç boyutundaki ekran 2400 x 1080 FHD+ çözünürlük ile geliyor. Gün ışığında da rahatlıkla görülebilen ekranın parlaklık değeri ise 1100nit. Ayrıca üç farklı ekran modu (Standart mod, gün ışığı modu ve gece modu) ve ekran sıcaklığı ayarlama ile beraber geliyor. Aynı zamanda koruma tarafında ise Corning Gorilla Glass 3 kaplaması mevcut.

Depolama ve RAM tarafında ise Redmi’nin orta seviyede yeterli bir seçenek getirmiş. 4GB veya 6GB RAM seçeneklerine sahip olan model 64GB veya 128GB UFS 2.2 depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm® Snapdragon™ 678 varken grafik birimde ise Adreno 612 eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 5000mAh pil değerine sahip Li-Polymer formunda geliyor. Ayrıca kutu içerisinden 33W değere sahip bir hızlı şarj da telefon ile beraberinde geliyor.

Kamera tarafında yenilikler neler?

Yenilenen kamerada ise 48MP Sony IMX582 sensöre sahip 1/2″, 0.8μm, f/1.79 değerinde ana kameraya sahip. 2MP boyutunda bir Makro kamerası sayesinde 4cm uzaklıktan makro çekimler yapabiliyor. Üçüncü kamerası ise 8MP IMX355 sensör, 1/4″, 1.12μm, f/2.2 değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Dördüncü kamera ise 2MP 1/5″, 1.75μm, f/2.4 değerlere sahip bir derinlik algılayıcı sensör. 4K çözünürlükte 30fps, 1080p de 60fps ve 30fps video çekimleri yapabiliyor. Ayrıca 1080p ve 720p olarak 30fps ultra geniş açılı video çekim yapabilme kapasitesine sahip. Ek olarak 1080p çözünürlükte 120fps, 720p çözünürlükte sırasıyla 960fps / 240fps / 120fps ağır çekim videolar kaydedebiliyor. Ön kameraya baktığımızda 13MP çözünürlüğünde OV13B10, 1/3.06″ değerlerine sahip. Ayırca ön kamera ile 1080p ve 720p de 30fps videolar çekmekte mümkün.

Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile gelen model ileriki süreçte MIUI 12.5 güncellemesini de alacağını söylemek yanlış olmaz. Çift sim ve microSD kard desteği de unutulmamış. Ayrıca bunu hibrid olarak değil üçlü slot şeklinde sunuyor. SD kart ile 512GB hafızaya kadar destek sağlıyor. 5G desteği bulunmayan model 4G+/4G/3G/2G olarak satışa çıkıyor. Her hattında VoLTE HD aramayı da destekliyor.

Ayrıca 160.46mm boyu, 74.5mm eni, 8.3mm kalınlığı ve 178.8g ağrılıyla elde tutuşu da rahat olduğu gözlerden kaçmıyor. 3.5mm kulaklık girişini de bulundurduğunu söylemeden geçmeyelim. Ses konusunda Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlör de mevcut. Aynı zamanda Z-Axis Titreşim motoruna sahip Böylece size 150 den farklı titreşim ile verdiği hissiyat üst seviyede.

Global tanıtımı bugün saat 15.00’te olacak Redmi Note 10, Hindistan’da 11999 Rupi ye çıkacak. Son olarak Aqua Green, Frost White and Shadow Black renkleriyle geldiğini de söyleyelim.