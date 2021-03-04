Genel
Uzay Aracı Starship, İniş Yaptıktan Sonra Patladı!
SpaceX’in yeni nesil uzay aracı Starship 3. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başardı, ancak araç bir süre bekledikten sonra patladı.
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Starship, platforma dikey ve yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Ancak bir süre sonra motor gövdesinde alevlerin büyümesi sonucu büyük bir gürültüyle patlama gerçekleşti.
Starship diğer araçlardan farklı olarak, Mars`a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirilmiş bir araç. Dev boyutlu roketin daha önceki iki denemesi de başarısız sonuç vermişti. Elon Musk, ise konuya ilişkin olarak; şu anda çok fazla test uçuşu olduğunu ve arızaların beklendiğini söyledi. Yine web sitelerinde yaptıkları paylaşımda da Starship için güvenli bir iniş gerçekleştirmenin hem önemini hem de zorluğunu açıklamıştı.
Teksas’taki Boca Chica deneme platformunda gerçekleştirilen uçuş sonrası oluşan patlamaya yakıt tankında meydana gelen bir sızıntının sebep olduğu bilgisi açıklanan detaylar arasında. Ayrıca fırlatıldıktan sonra ortalama 6 dakika 26 saniye sonra inişe geçtiği sırada yere çarparak patladı.
Genel
4K destekli yeni Nintendo Switch konsolları bu yıl gelebilir!
Nintendo Switch oyun konsolu 4K desteğine kavuşuyor. Samsung‘un yeni nesil konsollara OLED ekran ürettiği iddia ediliyor.
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OLED ekranlı ve 4K destekli Nintendo Switch Pro modeline hazır olun!
Nintendo oyun dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Switch oyun konsolu ile başarılı işlere imza atan firma, yeni bir versiyon için kolları sıvadı. Hali hazırda yeni bir oyun konsolu çıkartmayacaklarını daha önceden açıklayan firma, kararından dönmüş gibi gözüküyor. İlginç işlere imza atan Japon devi oyun konsolunda yükseltme yapmayı planlıyor. Bloomber‘de ortaya atılan iddiaya göre, Nintendo Switch Pro geliyor. Hem de OLED ekranlı ve 4K destekli olarak.
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Söylentilere göre Samsung‘un üreteceği yeni nesil OLED ekranlar, Nintendo Switch Pro modelinde yer alacak. Bu sayede firma kullanıcılarına el konsolu olarak daha net ve canlı bir görüntü vadedecek. Ayrıca oyun konsolunun TV‘ye bağlandığı anda 4K desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 7 inçlik ekranı ile piyasaya çıkması beklenen oyun konsolunun Haziran 2021‘de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım Nintendo son anda karar değişikliği yapacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca konsolun “yeni nesil” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 4G Google Play Console’da ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A72 4G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Merakla beklenen akıllı telefon Google Play Console‘da ortaya çıktı.
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Akıllı telefon Snapdragon 720G ile piyasaya çıkacak!
Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Piyasadaki güçlü isimlerden biri olan Güney Kore devi, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için kolları sıvadı. An itibariyle Galaxy A72 serisi için geri sayıma geçen firma, yakında cihazı kullanıcılarının beğenisine sunacak. Bununla birlikte serinin 4G özellikli üyesi de Google Play Console platformunda ortaya çıktı. Detaylı teknik özellikleri ortaya çıkmayan cihazın çıkışının yakın olduğuna dair söylentiler arttı.
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Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Samsung Galaxy A72 4G FullHD+ ekran ile geleceği de kesin olarak belli oldu. Google Play Console dışında bazı söylentilere göre akıllı telefon 6.7 inçlik delikli ekran ile gelecek. Ayrıca cihazın bir adet ön ve üç adet arka olmak üzere toplamda dört adet kamera ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bunların yanı sıra akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 25W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Martın ikinci haftasında bizleri karşılayacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Hindistan’da yapılan tanıtımla duyuruldu!
Global lansmanında hemen önce Hindistanda yapılan tanıtımla Redmi Note 10 duyuruldu. Özellikle fiyatıyla dikkat çeken modelin bir önceki nesil Note serisinden farklılıkları ve sunduklarıyla göze çarpıyor.
Bakmakta fayda var: Redmi Note 10 Pro Max Hindistan’da tanıtıldı!
Yeni Note serisinin baz modeli olan Redmi Note 10 neler vadediyor?
Bir önceki nesline göre en büyük atılımlardan ve iyileştirmelerden olan ekranı artık IPS LCD yerine Super AMOLED. 6.43 inç boyutundaki ekran 2400 x 1080 FHD+ çözünürlük ile geliyor. Gün ışığında da rahatlıkla görülebilen ekranın parlaklık değeri ise 1100nit. Ayrıca üç farklı ekran modu (Standart mod, gün ışığı modu ve gece modu) ve ekran sıcaklığı ayarlama ile beraber geliyor. Aynı zamanda koruma tarafında ise Corning Gorilla Glass 3 kaplaması mevcut.
Depolama ve RAM tarafında ise Redmi’nin orta seviyede yeterli bir seçenek getirmiş. 4GB veya 6GB RAM seçeneklerine sahip olan model 64GB veya 128GB UFS 2.2 depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm® Snapdragon™ 678 varken grafik birimde ise Adreno 612 eşlik ediyor. Batarya tarafında ise 5000mAh pil değerine sahip Li-Polymer formunda geliyor. Ayrıca kutu içerisinden 33W değere sahip bir hızlı şarj da telefon ile beraberinde geliyor.
Kamera tarafında yenilikler neler?
Yenilenen kamerada ise 48MP Sony IMX582 sensöre sahip 1/2″, 0.8μm, f/1.79 değerinde ana kameraya sahip. 2MP boyutunda bir Makro kamerası sayesinde 4cm uzaklıktan makro çekimler yapabiliyor. Üçüncü kamerası ise 8MP IMX355 sensör, 1/4″, 1.12μm, f/2.2 değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Dördüncü kamera ise 2MP 1/5″, 1.75μm, f/2.4 değerlere sahip bir derinlik algılayıcı sensör. 4K çözünürlükte 30fps, 1080p de 60fps ve 30fps video çekimleri yapabiliyor. Ayrıca 1080p ve 720p olarak 30fps ultra geniş açılı video çekim yapabilme kapasitesine sahip. Ek olarak 1080p çözünürlükte 120fps, 720p çözünürlükte sırasıyla 960fps / 240fps / 120fps ağır çekim videolar kaydedebiliyor. Ön kameraya baktığımızda 13MP çözünürlüğünde OV13B10, 1/3.06″ değerlerine sahip. Ayırca ön kamera ile 1080p ve 720p de 30fps videolar çekmekte mümkün.
Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile gelen model ileriki süreçte MIUI 12.5 güncellemesini de alacağını söylemek yanlış olmaz. Çift sim ve microSD kard desteği de unutulmamış. Ayrıca bunu hibrid olarak değil üçlü slot şeklinde sunuyor. SD kart ile 512GB hafızaya kadar destek sağlıyor. 5G desteği bulunmayan model 4G+/4G/3G/2G olarak satışa çıkıyor. Her hattında VoLTE HD aramayı da destekliyor.
Ayrıca 160.46mm boyu, 74.5mm eni, 8.3mm kalınlığı ve 178.8g ağrılıyla elde tutuşu da rahat olduğu gözlerden kaçmıyor. 3.5mm kulaklık girişini de bulundurduğunu söylemeden geçmeyelim. Ses konusunda Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlör de mevcut. Aynı zamanda Z-Axis Titreşim motoruna sahip Böylece size 150 den farklı titreşim ile verdiği hissiyat üst seviyede.
Global tanıtımı bugün saat 15.00’te olacak Redmi Note 10, Hindistan’da 11999 Rupi ye çıkacak. Son olarak Aqua Green, Frost White and Shadow Black renkleriyle geldiğini de söyleyelim.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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