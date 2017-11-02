Uygun Fiyatlı U11 Arayanlara: HTC U11Life

HTC, amiral gemisi U11’in ardından daha büyük ekranlı U11+ modelinin yanı sıra U11Life modeli ile uygun fiyatlı U11 deneyimi vadediyor.

HTC’nin tepe modeli U11, fazlasıyla sevilirken bugün yapılan lansman ile U11+ adında daha büyük ekranlı HTC U11+ modelini görmüştük. Ancak bu tepe modelleri yüksek donanımlı cihazlar olması sebebiyle elbette yüksek fiyatlara sahipler. Bu nedenle “Uygun fiyatlı U11” diyebileceğimiz U11Life de sahne alıyor.

149.09 x 72.9 x 8.1 mm boyutlarında ve 142 gr ağırlığında olan U11Life, 5.2 inç çözürlüğünde Full HD (2560 x 1440 p) ekranı ile geliyor.

Snapdragon 835 yerine Qualcomm Snapdragon 630 barındıran telefon, 3 GB ya da 4 GB RAM ve 32 GB ya da 64 GB depolama alanı sunuyor. 16 MP çözünürlüğünde arka ve 16 MP ön kamera sunan telefonda, HTC Boost teknolojisi de mevcut.

USB 2.0 ile Type C bağlantı portu, IP67 sertifikası Android 7.1 üzerinden gelen HTC Sense arayüzü ve 2.600 mAh batarya gibi detaylar sunan telefon, sadece mavi renk seçeneğiyle 350 Dolar fiyatıyla satışa sunulacak.