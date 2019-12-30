Uygun fiyatlı Google Pixel 4A ortaya çıktı!

2019 yılının sürpriz telefonlarından Google Pixel 3a, uygun bir fiyat etiketine sahip olmasına rağmen kamera yetenekleri ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ortaya çıkan Google Pixel 4a ise serinin kısa sürede elde ettiği başarıyı devam ettirmek istiyor.

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Delikli ekrana sahip Google Pixel 4a ilk kez görüntülendi!

Pixel serisinin daha ulaşılabilir modeli olmayı hedefleyen Google Pixel 4a’nın tasarımı, 3 boyutlu render çalışması ile ortaya çıktı. Pixel 4 ailesinden daha küçük boyutlarda olduğu görülen Pixel 4a, ön yüzünde ekran deliğine sahip bir tasarım barındırıyor. Bu sayede şık bir tasarıma bürünen telefonun arka yüzünde ise parmak izi okuyucu yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinde parmak izi okuyucu yerine yüz tanıma sistemi tercih edilmişti.

Google Pixel 4a, kamera tarafında ise yazılım devinin desteğine güvenecek gibi görünüyor. Kare şeklindeki lens çıkıntısı ile diğer Pixel modelleriyle benzer bir çizgisi bulunan telefon, buna karşın yalnızca tek arka kamera barındırıyor. LED flaş ise bu çıkıntının içerisine yerleştirilmiş. Ayrıca Pixel 4a’da bağlantı desteği olarak USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığı gözlerden kaçmıyor.

Plastik gövdeli Pixel 4a hakkında tasarım dışında kısıtlı bilgi bulunduğu için işlemci ve diğer teknik detaylar hakkında herhangi bir veri bulunmuyor. Ancak telefonun ulaşılabilirlik konsepti düşünüldüğünde orta seviye özellikler barındıracağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Son olarak Pixel 4a ve Pixel 4a XL modellerinin Mayıs ayındaki I/O 2020 etkinliğinde tanıtılacağını belirtelim.