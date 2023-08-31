Bu videoda uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ses konusunda kendini kanıtlamış markaların kafa üstü kulaklıklarına göz atacağız.

Her bir kulaklık, kendine has özellikleriyle beraber geliyor. Kimisinde bass arttırma özelliği, kimisinde sesli asistanlara erişim, kimisinde ANC, kimisinde ise hem bluetooth ile hem de 3,5mm kulaklık girişi ile kablolu olarak kullanabilme özelliği bulunuyor.

Siz bu kulaklıklar arasından herhangi birini kullanıyor musunuz? Ya da bu kulaklıklardan birini kullanmak ister miydiniz?

Sizin için seçtiğimiz kulaklıklar ise şu şekilde;

JBL Tune 560BT

PHILIPS TAH4205

PHILIPS TAA4216BK

SENNHEISER Momentum 4

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