Bu Uygulama Yapay Zeka Kullanarak Yüzlere Gülümseme Ekliyor

Bu hafta yapay zeka kullanarak insanların yüzüne gülümseme ekleyen FaceApp isimli uygulama dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uygulamanın arkasında yatan yapay zeka nöral ağı kullanarak gülümsemeyi yerleştiriyor. Uygulama şimdilik sadece iOS’ta mevcut ve Android’e ne zaman geleceği belli değil. Diğer taraftan oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

Fotoğraf uygulaması özellikle sakalsız, direkt kameranın karşısında yer alan ve başın küçük çıktığı fotoğraflarda daha başarılı oluyor. Ancak sakal ya da bıyık işin içine girdiğinde işler biraz değişiyor. Uygulamanın gülümseme eklemesi tek özelliği değil. Aynı zamanda fotoğrafta yer alan kişiyi daha yaşlı, daha genç veya cinsiyet değiştirebiliyor. Ancak bu özellikleri kolaj modunda kullanılabiliyor. Çıkan sonuçlar biraz küçük olsa da gayet tatmin edici.

Rusya merkezli Prisma uygulamasıda stil transferi adı verilen bir yapay zeka tekniğini kullanıyordu. Uygulama selfilere efekt uygulayarak onları bir tabloya çeviriyor. FaceApp uygulaması fotoğrafa efektleri eklemek için buluta gönderiyor ve orada düzenliyor. Google ve Facebook da daha önce benzer uygulamalar geliştirdiğini açıklamıştı.