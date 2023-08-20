İster profesyonel belgeleri paylaşmak, ister raporları dağıtmak veya akademik makaleleri sunmak için olsun, PDF formatındaki dosyalar günlük hayatımızda vazgeçilmez hale geldi. Ancak, bu dosyaları düzenlemek genellikle zor ve sıkıcı olabiliyor. PDF düzenleyicinin PDF dosyalarınızın yönetimini ve değiştirilmesini basitleştiren çözümler de burada devreye giriyor. Bu makalede, UPDF düzenleyicinin ana özelliklerini ve iş akışınızı optimize etmenize nasıl yardımcı olabileceklerini keşfedeceğiz. Ayrıca Adobe paketinin şu anki en iyi alternatifi sayılan UPDF’in %80’e varan indirimi de bulunuyor.

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Sezgisel bir kullanıcı arabirim: PDF düzenleme yeni olan kullanıcılar için bile düzenlemeye başlamayı kolaylaştıran net ve kolay bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Seçeneklerin ve araçların düzenlemesi, dosya üzerinde sorunsuz gezinme ve sorunsuz kullanım sağlıyor.

Metin düzenleme: PDF dosyalarınızın metin içeriğini kolayca düzenleyebilirsiniz. Mevcut metni değiştirebilir, istenmeyen kelimeleri silebilir veya yeni bilgiler ekleyebilirsiniz. UPDF’nin metin düzenleyicisi, çok çeşitli yazı tiplerini, boyutları ve stilleri destekleyerek orijinal belge içeriğiyle tutarlılık sağlar.

Görüntüleri ekleme ve yönetme: PDF dosyalarınıza görüntü eklemek ve bunları yönetmek için gelişmiş özelliklere sahip olursunuz. Bilgisayarınızdan veya diğer kaynaklardan görüntüler ekleyebilir, yeniden boyutlandırabilir, döndürebilir ve belgede serbestçe konumlandırabilirsiniz. Böylece çizimler, logolar veya imzalar ekleyerek PDF dosyanızı kişiselleştirmenizi sağlar.

Ek açıklamalar ve yorumlar: İşbirliğine dayalı düzenleme, birçok profesyonel kullanıcının en önem verdiği noktalardan birisi. UPDF, PDF dosyalarınıza ek açıklamaların ve yorumların eklenmesine izin vererek işbirliğini kolaylaştırır. Metnin altını çizebilir, vurgulayabilir, üstünü çizebilir, notlar ekleyebilir ve hatta özel şekiller çizebilirsiniz. Ayrıca PDF yorumcu, belgeleri incelerken net ve doğru geri bildirim sağlamanıza yardımcı olur.

Sayfa yönetimi: Sayfaların sırasını yeniden düzenleyebilir, istenmeyen sayfaları kaldırabilir veya PDF dosyanıza yeni sayfalar ekleyebilirsiniz. Ek olarak bir PDF belgesini birden çok ayrı dosyaya bölebilir veya birden çok PDF dosyasını tek bir PDF dosyasında birleştirebilirsiniz. Bu esneklik özellikle karmaşık sunumlar veya raporlar oluştururken kullanışlı hale gelerek sizin işinizi de kolaylaştırır.

Belge koruması: PDF dosya güvenliği, özellikle hassas belgeler gönderilirken önemli bir husustur. UPDF, parolalar ekleyerek, erişim izinlerini ayarlayarak ve dijital imzalar uygulayarak PDF dosyalarınızı korumanıza olanak tanır. Bu özellikler, belgelerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yazdırabileceğini kontrol etmenizi sağlar.

Dosya dönüştürme: UPDF ile PDF belgelerini Word, Excel, PowerPoint, HTML ve resimler gibi yaygın dosya biçimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dosya dönüştürme özelliğine sahip olabilirsiniz.. Bu orijinal belgenin biçimlendirmesini ve yapısını korurken PDF dosyalarınızı başka uygulamalarda paylaşmayı ve daha sonra düzenlemeyi kolaylaştırır.

Tüm sistemlerle uyumlu: UPDF’yi bir PDF düzenleyici olarak kullanabileceğiniz gibi IOS, Android, MAC, Windows üzerinde ücretsiz bir PDF okuyucu olarak da kullanabilirsiniz.

Günlük olarak belki de en çok kullanılan özelliklerden birisi. Tekliflerin, faturaların vb. kaydetmek, bir sertifika aracılığıyla dijital olarak veya manuel olarak bir PDF’yi hızlı bir şekilde imzalayabilmek çok önemlidir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?

1. Adım: PDF dosyasını açın

İlk olarak, bilgisayarınızda UPDF PDF düzenleyicisini başlatın. Ardından, ana menüde “Aç” seçeneğine tıklayarak imzalamak istediğiniz PDF dosyasını açın. Bilgisayarınızdaki PDF dosyasının konumuna göz atın ve seçin. Dosya UPDF düzenleyicisinde açacaktır.

2. Adım: İmza aracına erişin

PDF dosyası açıldığında, üstteki araç çubuğunu bulun ve imza aracını bulun. Genellikle bir kalem veya tüy simgesiyle temsil edilir. İmza seçeneklerine erişmek için bu aracı tıklayın.

3. Adım: İmzayı belgeye yerleştirin

İmza türünü seçtikten sonra, PDF belgesine yerleştirebilirsiniz. İmzayı eklemek istediğiniz yere tıklayın. UPDF, imzayı düzgün şekilde sığdırmak için yeniden boyutlandırmanıza ve döndürmenize olanak tanır.

4. Adım: İmza ayrıntılarını özelleştirin

UPDF, mürekkep rengi, yazı tipi boyutu, saydamlık vb. gibi imza ayrıntılarını özelleştirmek için seçenekler sunuyor. Bu ayarları kendi tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz. İmzanın açık ve kolayca okunabilir olduğundan da emin olmanızda fayda var.

5. Adım: İmzalanan belgeyi kaydedin

İmzanızı ekleyip kişiselleştirdikten sonra, imzalanan belgeyi kaydedebilirsiniz. Ana menüde “Kaydet”e tıklayın ve imzalanmış dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu seçin. UPDF, gerekirse dosyayı yeniden adlandırmanıza da olanak tanıyor.

Ancak UPDF ile, bir PDF dosyasının içeriğini metin alanı veya Post-it biçiminde çok eğlenceli bir şekilde Annotate (1) gibi çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca sihirli silgiyle metin yazıp değiştirebilir (2) veya bazılarını kaldırabilirsiniz.

Comparison Adobe Acrobat Standard DC Adobe Acrobat Pro DC UPDF Pricing $155.88/year $239.88/year $39.99/Year $59.99/Perpetual Work on systems Windows only Windows, Mac, iOS, and Android Windows, Mac, iOS, and Android UI Design Performance Speed

Features UPDF Adobe Acrobat Standard Adobe Acrobat Pro Read PDF Open and read PDFs Display a PDF as a slideshow Annotate PDF Highlight/Strikethrough/ Underline/Text Comment/Text Box/Text Callout/Sticky Note 100+ Stickers Edit PDF Edit text/images/links in PDF Add rich text by dragging and dropping Convert PDF Convert PDF to Word, Excel, PPT, Text, RTF, HTML, XML, and Images (PNG, JPEG, TIFF) Convert PDF to CSV, BMP, GIF OCR Convert PDF to Word, Excel, PPT, Text, RTF, HTML, XML, and Images (PNG, JPEG, TIFF) Other Features Create PDFs Compress PDFs Protect PDFs

UPDF, bir PDF düzenleyiciden daha fazlasıdır. Gelişmiş özellikleri, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı kullanımı ile PDF dosyalarını yönetmek ve düzenlemek için en iyi araçlardan birisi olarak öne çıkıyor. Ek olarak, şu anda UPDF’de %80 İNDİRİMLİ promosyondan yararlanabilirsiniz.

PDF’lerin yönetimi ve okunması için, özellikle de Adobe Acrobat uygulaması karşısında günlük kullanımındaki yanıt hızı nedeniyle Adobe paketinin yerini alması çok olası. Etkili bir şekilde işbirliği yapmak isteyen bir profesyonel, belgelere açıklama eklemek isteyen bir öğrenci veya PDF dosyalarıyla çalışması gereken ortalama bir kullanıcı olun, UPDF ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Temel PDF düzenleyicisi olan UPDF ile iş akışınızı hem daha basit hale getirebilir hem de üretkenliğinizi en üst düzeye çıkabilirsiniz.