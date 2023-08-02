Cuma günü, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Sandra Day O’Connor Hukuk Fakültesi, Reuters tarafından hazırlanan bir rapora göre, aday öğrencilerin başvurularını hazırlamalarına yardımcı olmak için OpenAI’nin ChatGPT’si gibi AI araçlarını kullanmalarına izin verileceğini duyurdu.

Bu karar, Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin bu tür yapay zeka araçlarını yasaklama kararından bir hafta sonra geldi ve farklı üniversitelerin yapay zekanın öğrenci başvurularındaki rolüyle ilgili olarak benimsediği çeşitli politikaları vurguladı.

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Arizona Eyaleti hukuk fakültesi, AI araçlarını kullanan başvuru sahiplerinin bu gerçeği açıkça açıklamaları ve ayrıca sunulan bilgilerin doğru olduğundan emin olmaları gerektiğini söylüyor. Bu, başvuru sahiplerinin başvurularına yardımcı olması için profesyonel bir danışman kullanıp kullanmadıklarını belgelendirmeleri için okulun mevcut şartıyla paralellik göstermektedir.

Hukuk fakültesinin dekanı Stacy Leeds, yeni politikanın avukatlar ve hukuk öğrencileri arasında AI araçlarının artan kullanımını kabul ettiğini belirtti. Leeds, öğrencilerin yapay zekayı yanlış bilgi üretmek için kullanamayacaklarını vurgulayarak, yine de “kendi yaşamlarıyla iletişim kurmaları” gerektiğini sözlerine ekledi.

Kasım ayında piyasaya sürülen ChatGPT , analiz yapabilen ve ayrıca kullanıcının isteğine bağlı olarak farklı stillerde metin oluşturabilen bir AI asistan uygulamasıdır. Görünüşü ve ardından diğer satıcıların benzer araçları , öğrencilerin materyali öğrenmeden ödevleri tamamlamak için onu kullanacaklarından endişe eden bazı eğitimciler arasında varoluşsal bir krizi ateşledi.

Pennsylvania’daki Wharton School’dan Ethan Mollick gibi bazı üniversite profesörleri, bazı öğrenciler arasında ChatGPT gibi araçların kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu kabul ederek daha açık bir yaklaşım benimsedi. Mollick’in politikası, öğrencilerin nasıl oluşturulmuş olursa olsun çalışmalarının doğruluğuna kefil olabilmeleri gerektiğini belirtir. Ayrıca, öğrencilerin yapay zeka araçlarını kullanımlarını profesöre açıklamaları gerekir.

Leeds, ekonomik durumları ne olursa olsun başvuru sahipleri için yaygın olarak bulunan üretken yapay zekanın, profesyonel bir danışman tutmayı göze alamayanlar için potansiyel olarak eşit şartlar sağlayabileceğine inanıyor. Hatta bazıları yüzbinlerce dolar ücret alıyor.

Yeni politikaya rağmen Reuters, Arizona Eyaleti hukuk fakültesinde resmi olarak onaylanmış ChatGPT kullanımının şimdilik başvurularla sınırlı olduğunu bildirdi. Okul, derslerde ve sınıfta yapay zeka kullanımına yönelik düzenlemeleri hala formüle ediyor. ASU yakında, olası öğrencilere yapay zekanın kabul edilebilir kullanımları ve potansiyel tehlikeleri hakkında rehberlik edecek eğitim videoları sunmayı planlıyor.