Universal, Hızlı ve Öfkeli’nin Hikayesine Yeni Bir Bakış Açısı Getiriyor

Universal, Hızlı ve Öfkeli serisini bu sefer de Jason Statham ile Dwayne Johnson’ın tarafından anlatacak ve seri de Charlize Theron’da yer alacak.

Film henüz planlama aşamasında. Ortada herhangi bir senaryo bulunmuyor ve oyuncular ile ilgili resmi bir anlaşma yapılmış değil. Ancak Dwayne Johnson’ın Luke Hobbs ve Jason Statham’ın Deckard Shaw karakteri seriye girdiğinden beri çok seviliyor.

Hızlı ve Öfkeli’nin son filmi açılış haftasonunda rekor kırdı ve dünya çapında 532.5 milyon gişe hasılatı elde etti. Bu alanda Star Wars Episode VII: The Force Awakens’ın rekorunu kırdı. Yeni hikayede henüz Vin Diesel’in adı geçmiyor.