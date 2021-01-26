Dizi/Film/Kitap
Uncharted filminin çıkış tarihi ertelendi
Sony’nin PlayStation oyun konsolu için özel olarak geliştirilmiş aksiyon macera oyunu Uncharted, ilk olarak 2007 yılında PlayStation 3 için çıkış yapmıştı ve ardından bu oyun serisi, belirli aralıklarla yeni oyunlara kavuşarak varlığını sürdürdü. Bu oyun için bir sinema filminin hazırlandığını da daha önceden biliyorduk.
Bu filmde, oyundaki Nathan Drake adlı başrol karakterini ünlü oyuncu Tom Holland canlandıracak. Nathan Drake’in daha genç bir hâli olarak karşımıza çıkacak olan Holland’ın Sully karakteriyle tanışmasını, arkadaş olmasını ve devamında gelişen olaylar filmin ana konusu olacak. Ruben Fleischer’ın yönetmenliğini yaptığı filmde Mark Wahlberg, Antonio Banderas ve Sophia Taylor Ali gibi oyuncuları da göreceğiz.
İlginizi çekebilir: Uncharted 4: A Thief’s End Oynuyoruz!
Birçok kişi tarafından merakla beklenen Uncharted filminin 2021 yılının Temmuz ayında vizyona gireceği de daha önceden açıklanmıştı. Fakat Deadline adlı bir kaynağın yeni haberine göre filmin vizyon tarihi 11 Şubat 2022’ye ertelendi!
Tom Holland, geçtiğimiz yıl bu filmin senaryosu ile ilgili olarak bugüne kadar gördüğü en iyi senaryolardan birisi olduğu yorumunu yapmıştı. Ayrıca filmin konusunun ve karakterlerinin oyun ile aynı doğrultuda olacağı da biliniyor. Bunların dışında ise bilinen pek bir şey yok. Hemen aşağıda da film için yayınlanmış 4 adet ipucu görüntüsünü içeren bir tweet yer alıyor:
A new year. A new adventure awaits. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy
— Uncharted (@unchartedmovie) January 1, 2021
İlginizi çekebilecek bazı uygun fiyatlı ürünleri eklediğimiz Hepsiburada listemizi de ziyaret edin!
Dizi/Film/Kitap
Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Verilerin yönlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz ve veri bilimi insanlığın altıncı hissi haline geldi. Günümüzde yapay zekanın da temelini oluşturan veri savaşları yaşanmakta. Son dönemde dünya çapındaki teknoloji şirketlerinin verilerimizi almak için yaptıkları çalışmalar yüzünden çağdaş pazardaki popüler alanlardan biri haline gelen veri bilimi gelecekte de önem kazanmaya devam edecektir. İnsanların son eğilimlerini analiz ederek, stratejilerin belirlenmesinde çok önemli rol alan veri bilimi her şirketin odak noktası haline geldi. Bütün bu sebeplerden dolayı veri bilimi alanında yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması beklenmekte. Veri bilimi kitapları aracılığıyla kendinizi eğitmek, veri becerilerini geliştirmek size iş dünyasında avantaj sağlayabilir. Veri bilimi kitaplarını okuyarak yalnızca problem çözme hakkında bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda matematik, olasılık, istatistik, programlama, makine öğrenimi, yapay zeka ve daha fazlasını veri bilimi projelerinizde ve girişimlerinizde kullanma konusunda daha büyük bir resim elde edebilirsiniz. Okumanız gereken veri bilimi kitaplarından bazılarını bu yazıda bulabilirsiniz.
İlginizi çekebilir:Yapmayı düşündüğünüz el hareketini algılayan giyilebilir cihaz
Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Practical Statistics for Data Scientists
Yazar: Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck
İstatistiksel yöntemler, veri biliminin önemli bir parçasıdır, ancak çok az veri bilimcisi istatistik eğitimine sahiptir. Temel istatistiklerle ilgili dersler ve kitaplar, konuyu nadiren veri bilimi perspektifinden ele alır. Bu pratik kitabın ikinci baskısı Python ve R dilinden gibi örnekler de içeriyor. Çeşitli istatistiksel yöntemlerin veri bilimine nasıl uygulanacağını açıklıyor, bunların kötüye kullanımından nasıl kaçınılacağını anlatıyor ve neyin önemli olup neyin olmadığı konusunda size tavsiyelerde bulunuyor. R veya Python programlama dillerine aşina iseniz ve istatistik hakkında biraz bilgi sahibiyseniz, ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı okumanız gereken veri bilimi kitapları arasına mutlaka ekleyin.
Python Data Science Handbook
Yazar: Jake VanderPlas
Birçok araştırmacı için Python dili, verileri depolamak, işlemek ve verilerden sonuç elde etmek için birinci sınıf bir araçtır. Veriler ile çalışırken IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn gibi kütüphaneleri size çok yardımcı olacaktır. Verileri değiştirme, dönüştürme ve temizleme, farklı veri türlerini görselleştirmek ve istatistiksel veya makine öğrenimi modelleri oluşturmak için verileri kullanmak istiyorsanız python dili biçilmiş kaftan. Bu kitap ile python dilini veri bilimi için nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are
Yazar: Seth Stephens-Davidowitz
Everybody Lies, ekonomiden etiğe, spordan ırkçılığa ve daha fazlasına, hepsi büyük veri dünyasından alınmış, büyüleyici, şaşırtıcı ve bazen komik örnekler sunuyor. Beyaz seçmenlerin yüzde kaçı Barack Obama siyah olduğu için oy vermedi? Okula nerede gittiğiniz hayatta ne kadar başarılı olduğunuzu etkiler mi? Şiddet içeren filmler suç oranını etkiler mi? Borsayı yenebilir misin? Cinsel hayatlarımız hakkında ne kadar yalan söylüyoruz ve kim seks konusunda daha bilinçli, kadın mı erkek mi? Bu ve diğer birçok soruyu araştıran Seth Stephens-Davidowitz, kendimizi ve yaşamlarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek açıklamalar sunuyor.
Öğrenme yeteneklerine sahip akıllı robot süpürge modellerini Hepsiburada‘dan incelemek için tıklayınız!
Dizi/Film/Kitap
Deadpool 3 filminin MCU’ya dahil olacağı kesinleşti!
Deadpool 3 MCU içerisine dahil oluyor. MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, filmin evrene dahil olacağını resmi olarak duyurdu.
İlginizi çekebilir; Hitman 3 Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu!
MCU’da +18 Deadpool 3 filmi görmeye hazır olun!
Marvel Sinematik Evreni, genişlemeye devam ediyor. 2009 yılında Disney‘in satın alması ile birlikte oluşturulan evren çizgi roman hayranlarından büyük beğeni toplamış ve dünya genelinde yeni bir akım başlatmıştı. Marvel içerisinde yer alan çizgi roman karakterlerinin film haklarını da yavaş yavaş toplayan Disney, 2019 yılında 21st Century Fox‘u satın alarak X-Men evreninin MCU‘ya bağlanmasının önünü açtı. Bu evrenin tartışmasız en sevilen karakterlerinden biri olan Deadpool da satın alım sonrası MCU içerisine dahil olma hakkını kazandı. Ancak süper kahraman evreninde sert karakterlere pek yer vermeyen Marvel‘ın nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyordu. Collider isimli internet sitesine konuşan MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, Ryan Reynolds‘ın başrolünde yer aldığı yapımın olduğu gibi ana evrene dahil olacağını duyurdu.
Kendine has yapısı ile hayranların büyük beğenisini kazanan yapım için çalışmalara başlandığını duyuran Kevin Fiege, çekimlerin bu yıl başlamayacağını ama senaryo üzerinde büyük bir yol katettiklerini belirtti. Ryan Reynolds ile alakalı övgü dolu sözlerde bulunan Fiege, onun karakteri canlandırmasından büyük keyif duyduklarını hayranlarına duyurdu. Bu açıklamalar ile birlikte hayranların kafalarındaki soru işaretleri büyük ölçüde giderilirken Kevin Fiege, Deadpool 3 filminin herhangi bir “yumuşatma” olmadan doğrudan +18 olarak sinema salonlarına çıkacağını açıkladı. Bakalım Marvel, kendi evreninin ilk +18 filmi ile hayranlarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Ekran başında içerik üretmekten sıkıldıysanız sizler için oluşturduğumuz kutu oyunları listeleri sayesinde aileniz ve arkadaşlarınız ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Listelere Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Netflix şimdiye kadar en çok izlenen 5 orijinal içeriği duyurdu!
Netflix, tarihinde en çok izlenen beş orijinal içerik açıklandı. Listenin bir numarasında oyun dünyasının önemli markalarından The Witcher yer alıyor.
İlginizi çekebilir; 2020 yılında en çok satın alınan teknoloji ürünleri belli oldu
Netflix tarihinin en çok izlenen dizileri belli oldu!
Yayın platformları denilince akla ilk gelenlerden olan Netflix, orijinal içeriklerini arttırmaya devam ediyor. Geniş dizi film kataloğu ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran platformun, tarihi boyunca en çok izlenen içerikleri ortaya çıktı. Tahmini rakamlardan oluşan listede şaşırtıcı yapımlar yer alıyor.
5. Bridgerton – 1. sezon
Başrollerinde Regé‑Jean Page ve Phoebe Dynevor bulunan dizinin yönetmen koltuğunda ise Shonda Rhimes bulunuyor. Yayınlanalı sadece bir ay olmasına rağmen yaklaşık 63 milyonluk izlenme sayısına ulaşan dizi, eleştirmenlerden de geçer not olmayı başardı. Julia Quinn‘in yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlama olan dizi yüksek Londra sosyetesini konu alıyor.
4. Tiger King – 1. sezon
Joe Exotic isimli bir hayvanat bahçesi sorumlusunun hayatını konu alan dizi belgesel tadında havası ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Mart 2020‘de yani tam da karantina süreçlerinin başladığı dönemde yayınlanan dizi yaklaşık olarak 64 milyon izlenme sayısına ulaşmayı başardı.
3. Stranger Things – 3. sezon
Netflix orijinal içerikleri denilince akla ilk gelen dizilerden biri olan Stranger Things üçüncü sezonu ile listenin üçüncü sırasında kendine yer buluyor. Matt Duffer ve Ross Duffer‘ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yapım 1980‘li yıllarda ABD’nin kırsal kasabası Hawkins‘te geçiyor. 2016 yılında ilk sezonu ile hayatımıza giren bilim kurgu odaklı dizinin üçüncü sezonu yaklaşık 64 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu yüksek sayıya ulaşılma sebebi olarak ise dizinin ikinci ve üçüncü sezonları arası tam 21 ay hayranları bekletmesi gösterildi.
2. La Casa de Papel (4. sezon)
Dünya dizi tarihinin belki de en çok sevilen dizileri arasında yerini almayı başaran La Casa de Papel, dördüncü sezonu ile listenin ikinci sırasına yerleşiyor. İspanyol yapımı soygun aksiyon dizisi Netflix‘in satın alması ile birlikte büyük sükse yapmış ve dünya genelinde birçok hayrana kendini sevdirmeyi başarmıştı. Yine tam olarak dünya genelinde karantina süreçlerinin başı sayılabilecek bir tarih olan Nisan 2020‘de dördüncü sezonu yayınlanan dizi tam 65 milyonluk izlenmeye ulaşmayı başardı.
1. The Witcher
Oyun dünyasının en önemli eserlerinden biri olan The Witcher ilk sezonu itibariyle, Netflix tarihinde en çok izlenen dizi olmayı başardı. Hanry Cavill‘in başrolde Geralt karakteri ile bizleri karşıladığı dizi oyunun da etkisiyle popülaritesini arttırmayı başardı. Aralık 2019 tarihinde yayınlanan dizi ilk sezonu itibariyle tam 76 milyonluk izlenme sayısını elde etmeyi başardı ve en yakın rakibine oldukça büyük bir fark attı.
Karantina döneminde soluksuz dizi ve film izlerken saatin farkında olmanızı sağlayacak akıllı saat ve bileklik listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 2 gün önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 3 gün önce
Uncharted filminin çıkış tarihi ertelendi
160 Hz ekranlı ilk akıllı telefon, Şubat ayında geliyor!
Google Assistant “sağlık” katagorisi ile güncellendi
Instagram “Profesyonel Pano”yu duyurdu
AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi
AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.