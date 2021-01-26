Uncharted filminin çıkış tarihi ertelendi

Sony’nin PlayStation oyun konsolu için özel olarak geliştirilmiş aksiyon macera oyunu Uncharted, ilk olarak 2007 yılında PlayStation 3 için çıkış yapmıştı ve ardından bu oyun serisi, belirli aralıklarla yeni oyunlara kavuşarak varlığını sürdürdü. Bu oyun için bir sinema filminin hazırlandığını da daha önceden biliyorduk.

Bu filmde, oyundaki Nathan Drake adlı başrol karakterini ünlü oyuncu Tom Holland canlandıracak. Nathan Drake’in daha genç bir hâli olarak karşımıza çıkacak olan Holland’ın Sully karakteriyle tanışmasını, arkadaş olmasını ve devamında gelişen olaylar filmin ana konusu olacak. Ruben Fleischer’ın yönetmenliğini yaptığı filmde Mark Wahlberg, Antonio Banderas ve Sophia Taylor Ali gibi oyuncuları da göreceğiz.

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Birçok kişi tarafından merakla beklenen Uncharted filminin 2021 yılının Temmuz ayında vizyona gireceği de daha önceden açıklanmıştı. Fakat Deadline adlı bir kaynağın yeni haberine göre filmin vizyon tarihi 11 Şubat 2022’ye ertelendi!

Tom Holland, geçtiğimiz yıl bu filmin senaryosu ile ilgili olarak bugüne kadar gördüğü en iyi senaryolardan birisi olduğu yorumunu yapmıştı. Ayrıca filmin konusunun ve karakterlerinin oyun ile aynı doğrultuda olacağı da biliniyor. Bunların dışında ise bilinen pek bir şey yok. Hemen aşağıda da film için yayınlanmış 4 adet ipucu görüntüsünü içeren bir tweet yer alıyor: