NFT’ler olarak bilinen, değiştirilemez tokenler, çeşitli blok zincirlerinde yaşayan, genellikle türetilen varlıklardır. Bazıları hangi değeri taşıyabileceklerini anlayamasalar da, Ukrayna’nın savaş çabalarında oldukça faydalı oldukları ortaya çıkıyor. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alex Bornyakov, daha önce ülkeye bağışlanan CryptoPunks #5364’ün satış anında 100.000 dolardan fazla olan 90 ETH‘ye satıldığını doğruladı.

Breaking news on crypto donations: #CryptoPunk #5364 has been sold for 90 ETH. It's over $100K. Few months ago this NFT was donated for @_AidForUkraine fund. Crypto community continues to support Ukraine.

Ülkenin dijital dönüşüm bakanlığı, savaşın maliyetlerine yardımcı olmak için kripto bağışları talep ediyor. Elbette, dolar ve euro gibi para birimleriyle ödeme yapılabiliyor, ancak kriptoya yoğun bir şekilde odaklanılıyor. Şimdiye kadar 482 bitcoin, 9711 Ether, 1,2 milyon USDC ve diğer birçok token bağışlandı.

Web sitesi, topluluğun savaşla ilgili bir çok şeye harcanan 60 milyon dolardan fazla para topladığını iddia ediyor (Bornyakov’un Twitter’ı 135 milyon dolarlık güncel bir rakam verdi). 14 Nisan itibariyle 45 milyon dolar harcadı.

Even though Ukraine raised over $135 million in crypto in response to the Russian invasion, the first wave of crypto donations has subsided. We still need your help. Please support our defenders via @_AidForUkraine. https://t.co/oQg6Mck5B3

— Alex Bornyakov (@abornyakov) June 11, 2022