PUBG merak edenler için kısa süreli ücretsiz oluyor!

PlayerUnknown’s Battlegrounds ya da nam-ı diğer PUBG son yılların en hızlı çıkış yakalayıp bir numaraya oturan oyunu oldu. Daha yeni bir yaşını kutlayan oyun, hem erken erişimde hem de tam sürümde milyonlarca kişinin odak noktası haline geldi. En son Xbox One platformuna da getirilen PUBG, burada da 5 milyonu aşan oyuncu sayısına kısa sürede ulaştı ve hızla arttırmaya devam ediyor. Bu artışı devam ettirmek isteyen PUBG Corp. ve Microsoft ise Xbox One‘da kısa süreli ücretsiz oynama etkinliği başlatıyor.

PUBG Xbox One’da ücretsiz oluyor!

19 ve 22 Nisan arasında tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek olan oyun, Xbox Live Gold Free Play Days dahilindek 4 günlük ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Sadece Xbox One ve Xbox Live Gold abonesi olan oyuncuların yararlanabileceği bu süreçte kısıtlama da yok. Aynı zamanda oyundaki ilerlemeniz de kayıtlı tutulacağı ve oyunu satın almanız halinde kaldığınız yerden oynamaya devam edebileceğinizi de belirtelim.

Ancak oyunun satışı değil, bir deneme süreci olduğunu da belirtmekte fayda var. Yani söz konusu tarihler arasında oyuna sahip olmayanlar da oynayabilecekken 23 Nisan itibariyle sadece oyunu satın alanlar oynayabilecek. Özellikle Xbox One için oyunu satın alıp almama konusunda emin olamayanlar için yapılan bu sistem ile oyunu sevip sevmeyeceğinizi, satın alma konusunda karar verebilmenizi amaçlıyor.