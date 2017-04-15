Ubuntu, Zesty Zapus Sürümü ile Beraber Alfabe’nin Son Harfine Geldi

Android sürümlerinin isimleri hoşunuza gidebilir ancak sürüm ismi konusunda Ubuntu ile yarışabilecek bir kurum veya kuruluş daha yok.

2004 yılından beri Linux tabanlı işletim sistemi Ubuntu’nun ne zaman yeni bir versiyonu çıksa son derece güzel bir kod adıyla geliyor. Üstelik bu kod adı hem bir sıfat hem de bir hayvandan oluşuyor. Wiley Werewolf, Hardy Heron, Saucy Salamander… 12 yıllık geleneğin adından 17.04 Zesty Zapus sürümü ile artık alfabenin son harfi de kullanıldı.

Eğer dikkatli birisi iseniz işletim sisteminin 17 sürümü bulunduğunu ve alfabenin bütün harflerinin henüz bitmediğini düşünebilirsiniz. Ancak ilk versiyon 4.10 Warty Warthog’du. İkinci versiyon ise 5.04 Hoary Hedgehog oldu. Bunun ardından gelen 5.10 sürümü ise Breezy Badger olarak adlandırıldı. İşletim sisteminin 6.06 Dapper Drake sürümüne kadar harfler sıralı bir şekilde takip edilmedi.

Bu gelenek geliştiriciler arasında bir şaka olarak başlamıştı ancak daha sonra böyle devam etti. Şimdi asıl önemli isim bir sonraki sürümün ne olacağı. Belki geliştiriciler hayvan isimlerinden, çiçek ya da bitki isimlerine veya taş ve mineral isimlerine geçebilir. Ne olursa olsun eğlence devam edecek gibi gözüküyor.