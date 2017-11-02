Ubisoft, Rainbow Six Siege’in Yeni Genişletme Paketini Duyurdu

Yeni gelecek genişletme paketi ile İkinci yılın dördüncü yılına “Operation White Noise” adını getirecek olan paket, önceki ek paketlerde olduğu gibi oyuna üç yeni operatörün yanı sıra yeni bir harita da getirecek.

Yeni harita Güney Kore’de yer alacak ve oyuncular Seul şehrinin yükseklerinde bulunan bir gözlem kulesi içinde çatışacak. Üç yeni gelecek operatör ise, Blood Orchid Operasyonu ile başlayan GROM Birimi sıralamasını tamamlamak için yeni bir Polonyalı karakter olacak. Buna ek olarak, 707. Özel Görev Taburuna ait iki Kore Operatörü Siege’in listesine katılacak.

Gelecek olan genişletme paketinin çıkış tarihi ve daha fazla ayrıntısı hala açıklanmamış durumda. Ubisoft White Noise ve yeni operatörler hakkında daha fazla bilgiyi Siege’in, gelecek olan Pro Lig Finallerinde yapılacak yayın üzerinden duyuracağını belirtti. Yapılacak olan yayın Kasım’ın 18’i ve 19’unda gerçekleşecek.